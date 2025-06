Luisa Ranieri ha sfilato sul red carpet del Taormina Film Festival dove è stata premiata con il Taormina Creativity Award. L’attrice napoletana, meravigliosa in un completo rosso che metteva in risalto la sua bellezza mediterranea, è stata affiancata dalla presenza discreta del marito Luca Zingaretti.

Taormina Film Festival, intervista esclusiva a Luisa Ranieri

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Luisa Ranieri. L’attrice ha parlato della presenza delle donne nel cinema: “E’ bellissimo avere un grande spazio e anche la citazione donne non dive ha la sua importanza perché fa capire quanto una donna che stia sotto i riflettori è una donna prima ancora che una diva con tutte le problematiche che hanno le donne di conciliare lavoro e vita privata”. Abbiamo chiesto a Luisa se nei suoi progetti futuri ci sia l’intenzione di passare dietro la macchina da presa come ha fatto suo marito Luca Zingaretti: “Per il momento no perché voglio ancora fare l’attrice”.

Intanto, Luisa Ranieri sarà una delle protagoniste della Fiction Rai della prossima stagione televisiva. L’attrice ha da poco terminato le riprese de “La Preside” film tv su Eugenia Carfora. Un ruolo di grande responsabilità sociale: “E’ un ruolo importantissimo, sento molto la responsabilità perché è una storia che abbiamo preso con Luca nel 2019. Ci abbiamo impiegato anni per capire come svilupparla e siamo felici”. Tra i personaggi amati interpretati da Luisa Ranieri c’è anche Lolita Lobosco. Interrogata sul futuro della serie, Luisa si è trincerata dietro ad un “Top Secret“.