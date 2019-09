Lilli Gruber torna al timone di “Otto e mezzo“, il programma di approfondimento quotidiano trasmesso su La7 con la partecipazione di ospiti illustri e l’editoriale di Paolo Pagliaro. Ecco le anticipazioni e la data di partenza.

Lilli Gruber, Otto e Mezzo riparte su La7: ecco quando

Da lunedì 9 settembre 2019 alle ore 20.35 al via la nuova stagione di “Otto e Mezzo 2019 2020“, il programma di approfondimento condotto con grandissimo successo da Lilli Gruber su La7. La giornalista e conduttrice torna con l’undicesima stagione di un programma di diventato oramai nel corso degli anni un appuntamento fisso per milioni di telespettatori.

Il talk show si occuperò come sempre dei temi più caldi ed importanti del nostro Paese: dalla politica all’economia. A discuterne in studio personaggi di spicco della politica italiana, ma anche giornalisti ed opinionisti. A fare da mediatrice (e non solo) Lilli Gruber, all’anagrafe Dietlinde Gruber, una delle giornaliste più amate dal pubblico italiano. Un affetto dimostrato anche lo scorso anno con una stagione che ha superato di gran lunga l’8% di share con ben 3 punti al di sopra della media del prime time.

Lilli Gruber: “Otto e Mezzo? Sono orgogliosa e felice”

“Questa mia undicesima stagione è stata la migliore di tutte – ha dichiarato Lilli Gruber durante la presentazione dei Palinsesti di La7 2019 2020 – “non posso che esserne orgogliosa e felice, soprattutto perchè posso lavorare in un’azienda come La7 dove ho totale autonomia e questo lo ripeto da anni è la cosa più importante per un giornalista“.

Numeri che le hanno permesso di vincere quasi sempre la sfida dell’access prime time contro “Stasera Italia” di Barbara Palombelli e Francesca Romana Elisei del TG2 Post

La Gruber, interrogata circa il grande successo di Otto e Mezzo, ha rivelato a Rolling Stone:

“Cerchiamo di stare sulla notizia, prepariamo le domande che il pubblico si aspetta e sollecitiamo risposte esaurienti. Invitiamo i politici solo quando hanno qualcosa da dire, diamo voce a tutte le opinioni, evitiamo risse e linguaggio triviale, badiamo alla forma che secondo me è sostanza”.

L’appuntamento con la nuova edizione di Otto e Mezzo è da lunedì 9 settembre su La7.