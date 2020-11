Nuova importante vittoria a L’Eredità 2020. Questa sera, lunedì 16 novembre, il Campione, Massimo Cannoletta ha vinto nuovamente riuscendo a indovinare la parola a La Ghigliottina. L’esperto d’arte si è aggiudicato 90 mila euro. La cifra portata a casa oggi, sommata ai 40 mila euro vinti lo scorso 11 novembre, fa si che Massimo abbia raggiunto un bottino di 130 mila euro. Ecco come è andata questa trionfante serata.

L’Eredità 2020, Massimo Cannoletta vince di nuovo: la Ghigliottina

Seconda vittoria, secondo bottino ricco. Dopo i 40 mila dell’11 novembre, ora Massimo Cannoletta si è aggiudicato altri 90 mila euro. Il totale? Una cifra da capogiro soprattutto in questo periodo. 130 mila euro in gettoni d’oro. Come ha fatto il Campione a sbancare L’Eredità, il game quiz condotto da Flavio Insinna e in onda su Rai 1?

Cannoletta ha raggiunto, con qualche piccola difficoltà che fa parte del gioco, la Ghigliottina finale. Qui si è trovato davanti a diverse parole che, ad una prima vista, potevano non aver nulla in comune. La sua mente arguta, però, l’ha portato a cercare quel filo rosso che le accumunava tutte quante e a scoprire la parola mancante che gli avrebbe fatto mettere le mani sul nuovo ‘gruzzoletto’.

Quali erano le parole?

punto

facile

storico

divieto

Gassman

Massimo Cannoletta, dopo averci pensato un po’ su, ha capito che a legare insieme tutte queste parole era la parola “Sorpasso“. Il motivo? La spiegazione, come ogni sera, l’ha data alla fine Flavio Insinna.

Il Sorpasso, film del 1962, diretto da Dino Risi, vedeva fra i protagonisti Vittorio Gassman. Fra la segnaletica stradale, invece, esiste quella riguardante il divieto di sorpasso. Questi sono solo due delle spiegazioni dei vari intrecci fra le parole che il Campione ha intuito correttamente.

L’Eredità: un game quiz di successo

Così come continuano i successi del Campione Massimo Cannoletta, continuano anche i successi de L’Eredità, il game quiz di Rai 1. La trasmissione condotta da Flavio Insinna incolla davanti alla tv, ogni sera, milioni e milioni di telespettatori.

I dati Auditel, ogni mattina, ne sanciscono i successi. A far maggiore ascolto è soprattutto l’ultima parte del quiz, quella dedicata alla Ghigliottina. Al pubblico da casa, oltretutto, piace giocare virtualmente e tentare di indovinare la parola esatta insieme al campione di turno.

Sono sempre di più infatti quelli che danno la risposta il prima possibile e per sottolineare il fatto di averla data in tempo, prima dei ragionamenti del concorrente di Insinna, la scrivono addirittura sui social e si confrontano così con gli altri utenti.