Lele Mora choc: “ho un cancro maligno ed è situato tra i polmoni ed i reni“. Con queste parole l’ex agente dei vip annuncia di essersi ammalato di tumore. Una notizia che Mora ha dato in esclusiva durante la registrazione di un’intervista per Libero Quotidiano.

Una nuova battaglia da combattere e vincere per Lele Mora, che in queste ore ha annunciato di avere un cancro. A raccontarlo senza paura è stato proprio l’ex agente dei vip che, impegnato in un’intervista per Libero Quotidiano, ha detto alla giornalista:

“Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o meno”.

Con gli occhi lucidi, Mora proprio durante l’intervista ha ricevuto la chiamata del medico con la diagnosi:

“Sì, il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni ed i reni. Adesso farò quel che c’è da fare. Ma non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano”.

A stargli accanto nella scoperta della diagnosi Marco Carta, il vincitore di Amici e del Festival di Sanremo recentemente balzato alle cronache per essere accusato di un furto di magliette alla Rinascente di Milano.

Poco dopo la notizia, l’ex agente ha postato una foto su Instagram accompagnata da poche e significative parole:

“La vita mi ha dato un altra sfida d’affrontare ma come sempre ne uscirò vincitore”.

Lele Mora, i 407 giorni in carcere e Fabrizio Corona

Durante l’intervista, concessa a Libero Quotidiano, Lele Mora aveva raccontato i suoi anni bui e quelle 407 giornate trascorse in isolamento in carcere per pagare i suoi conti con la giustizia.

“Ho fatto tanti errori, come tutti. Eppure non ho rimpianti. Il peccato più grande è l’ arroganza. Ne ho avuta, mi sono sentito invincibile”.

L’ex agente ha parlato anche di Fabrizio Corona con cui condivide l’esperienza della galera: “La detenzione lo ha peggiorato, ha sviluppato una rabbia che lo sta consumando“.

Dopo aver scontato la sua pena, Lele Mora è tornato alla vita di tutti i giorni con non poche difficoltà in Italia. Per questo motivo l’agente ha deciso di accettare una serie di proposte arrivate dall’estero, in particolare dall’Albania, Bulgaria e Georgia: ”

“Sto lavorando in Albania, dove ricopro il ruolo di direttore generale di Top Channel, in Bulgaria e in Georgia, dove curo le tv di Stato sia come autore che come agente. Mi sono arrivate queste proposte e le ho accettate“.

Bisognerà capire adesso come cambierà la sua vita e i suoi impegni di lavoro. La scoperta di un cancro chiederà maggiore riposo e tempo da dedicare alle cure.