“Sono innocente“. Così Marco Carta, ospite a Live – Non è la D’Urso, commenta le ultime notizie riguardanti il furto alla Rinascente per cui l’accusa è quella di aver rubato sei magliette. Intervistato in tv da Barbara D’Urso, infatti, il cantante si è detto ancora una volta estraneo alla vicenda e si è confrontato anche con Vladimir Luxuria e Ivan Cattaneo, ospiti in studio tra gli altri. Ecco i video Mediaset con la nuova intervista all’ex vincitore di Amici, andata in onda su Canale 5 nella seconda puntata di domenica 22 settembre 2019.