Le Iene, puntata di martedì 29 ottobre 2019: ecco il terribile scherzo fatto a Carmen Di Pietro con la complicità del figlio Alessandro che vuole allungarsi il pene, ma…

Alessandro Di Sarno, il primogenito della showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, rivela alla madre di frequentare una ragazza, ma “c’è un problema”. Il “problemino” riguarda le dimensioni del pene. Per questo motivo il ragazzo confida alla madre di volersi sottoporre ad un intervento di falloplastica per allungare il pene su consiglio della finta fidanzata.

La showgirl non la prende affatto bene. Carmen Di Pietro una volta arrivata in ambulatorio, dove il figlio Alessandro si è recato per sottoporsi al finto intervento, inveisce contro il medico e la finta fidanzata Ginevra per poi scoprire…che è solo uno scherzo delle Iene!