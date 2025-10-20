Anche quest’anno la celebre Torre Mediaset, uno dei simboli più riconoscibili del quartier generale del Gruppo a Cologno Monzese, si illumina di rosa. L’iniziativa, che torna per il settimo anno consecutivo, celebra il “Mese internazionale per la prevenzione contro il tumore al seno”, trasformando l’imponente torre di trasmissione alta 98 metri in un messaggio visibile di speranza e impegno.

Mediaset, da sempre attenta ai temi sociali e alla salute, vuole così ribadire l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali nella lotta contro una delle malattie più diffuse tra le donne.

Mediaset: Una campagna crossmediale per promuovere la cultura della prevenzione

Dal 20 al 26 ottobre 2025, Mediaset lancerà una campagna di comunicazione crossmediale che, grazie alle illustrazioni dell’artista Stefano Rossetti, racconterà la prevenzione come un autentico gesto d’amore verso sé stesse.

Attraverso un approccio moderno e interattivo, la campagna invita concretamente all’azione: gli utenti potranno aggiungere al proprio calendario personale un promemoria per prenotare una visita di controllo, rendendo il messaggio non solo simbolico ma anche pratico e immediato.

La comunicazione sarà diffusa su tutti i canali del Gruppo Mediaset, dalle reti televisive alle piattaforme social, fino alla radio e ai circuiti digital out of home, oltre che sul sito ufficiale dedicato www.mediasetperilfuturo.it.

Un messaggio positivo e di incoraggiamento

Con questa iniziativa, Mediaset rinnova il proprio impegno nella costruzione di una comunicazione sociale positiva, empatica e di incoraggiamento, invitando a superare paure e reticenze legate ai controlli di prevenzione.

Il messaggio è chiaro: prendersi cura di sé è un atto di fiducia e amore, un gesto che salva la vita. La Torre Mediaset, illuminata di rosa, ne diventa il simbolo più visibile e luminoso, un faro di consapevolezza che ogni anno ricorda quanto la prevenzione sia la migliore forma di difesa.