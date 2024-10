In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che il titolo della serie sarà ora Qui non è Hollywood. Qui non è Hollywood sarà disponibile in Italia dal 30 ottobre sulla piattaforma Disney+, fa sapere Disney Plus in un comunicato.

Disney+ annuncia quindi che la serie tv sul delitto di Avetrana, ora si intitolerà solo “Qui non è Hollywood” e arriverà sul servizio streaming a partire dal 30 ottobre.

Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la serie è una produzione di Groenlandia, guidata da Matteo Rovere.

“Qui non è Hollywood” vede Vanessa Scalera nei panni di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quelli di Michele Misseri, Giulia Perulli come Sabrina Misseri, e Imma Villa nel ruolo di Concetta Serrano. Federica Pala interpreta Sarah Scazzi, Anna Ferzetti veste i panni della giornalista Daniela, mentre Giancarlo Commare è Ivano, e Antonio Gerardi è il Maresciallo Persichella.

La serie è tratta dal libro “Sarah, la ragazza di Avetrana” di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, pubblicato da Fandango Libri.

Marracash è autore e interprete del brano di chiusura, “La Banalità del Male”, nato dalla collaborazione con il produttore Marz, che ha composto la musica.

