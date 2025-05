Jannik Sinner è tornato e si gioca la vittoria nella sua prima finale agli Internazionali di tennis di Roma contro Alcaraz. Scopriamo insieme dove vedere il match in tv, in chiaro e in streaming.

Sinner contro Alcaraz è la finale degli Internazionali di tennis 2025

Sarà ancora una volta Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Occhi puntati sul numero uno del tennis che si gioca la finale in casa, sulla terra rossa degli Internazionali di Tennis a Roma. Lo spagnolo ha già la certezza di salire al secondo posto della classifica ATP a partire dalla prossima settimana e sfida per l’undicesima volta l’italiano.

Ma quando e dove vedere la finale Sinner contro Alcaraz? La gara si giocherà oggi, domenica 18 maggio 2025, sul Campo Centrale del Foto Italico e sarà trasmessa in chiaro su Rai1. L’orario è ancora da definire dati i precedenti match che potrebbero far slittare il programma a dopo le 17. Per questo Domenica In terminerà un po’ prima per lasciare spazio, a partire dalle 17, allo speciale dedicato agli Internazionali di tennis.

Il match sarà disponibile anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su SkyGo e Now. Sinner ha mostrato di essere in forma dopo la squalifica per tre mesi per il caso Clostebol e punta sul calore dei tifosi che ha voluto ringraziare sui social.

FINALE!!!! 💪🏻❤️❤️ Grazie di cuore per ieri, ci vediamo domani 🇮🇹 #forza pic.twitter.com/iIchHb8h9h — Jannik Sinner (@janniksin) May 17, 2025

Jasmine Paolini vince il titolo femminile

Intanto nella giornata di sabato 17 maggio, Jasmine Paolini ha conquistato il titolo nella finale femminile. L’azzurra ha battuto Coco Gauff per 6-4, 6-1 in un’ora e mezza di gioco. È la seconda italiana dopo 40 anni, la prima a vincere a Roma era stata Raffaella Reggi nel 1985.

Domenica è prevista anche la finale del doppio femminile che vede in campo Errani/Paolini. La coppia che è riuscita a conquistare a Parigi 2024 la medaglia d’oro, punta ora al titolo negli Internazionali. La gara è in programma alle 12.