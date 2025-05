Quali sono i look più belli della quinta giornata del Festival di Cannes 2025? La manifestazione, che è giunta alla 78esima edizione, è iniziata il 13 maggio e terminerà il 24 maggio. Vediamo insieme i protagonisti di questa quinta giornata e come erano vestiti.

Festival di Cannes 2024, le pagelle ai look della quinta giornata

GIULIA SALEMI – VOTO 9

Giulia Salemi a Cannes non porta solo la sua eleganza e bellezza ma un messaggio importante. Sfila infatti sul red carpet con un abito che è molto più di un vestito: è un inno alla libertà e alla resistenza femminile. Realizzato da una designer iraniana, ha un drappeggio che richiama il velo tradizionale. A descriverlo è stata la creator e conduttrice italo-iraniana sui social:

“È un abito realizzato dalla designer iraniana Sara Behbud che si fa portatore di un messaggio di resistenza femminile ispirato al movimento internazionale Donne Vita Libertà, nato in seguito all’uccisione in Iran di Mahsa Amini. Il capo è composto da una gonna in cady di seta nera, un bustino decorato con un motivo ispirato al tappeto persiano Afshan e un drappeggio che richiama il velo della tradizione. È stato confezionato nella sartoria, coordinata da Samanthakhan Tihsler, del Centro Milano Donna del Municipio 9.

La realizzazione è avvenuta sotto la gestione dell’associazione no profit Promise ed è stato ricamato da una donna proveniente dal centro antiviolenza SVS – Donna Aiuta Donna“.

Donne Vita Libertà 💪🏻✨

Il messaggio dietro questo abito meraviglioso confezionato e creato da donne iraniane portatto sa Giulia a Cannes soprattutto in questo momento storico ha un valore immenso ❤️‍🩹 #PRELEMI #giuliasalemi pic.twitter.com/lySjqA7020 — Zia Quadrifoglio 🍀🫀😍 (@SandraA15584936) May 17, 2025

JENNIFER LAWRENCE – VOTO 6.5

L’attrice, conosciuta come la Ragazza degli Hunger Game poteva osare qualcosa di più. Ha scelto un abito, firmato Dior, di color bianco, burroso, in stile vintage. Un po’ forse troppo pesante per la usa giovane età.

Jennifer Lawrence stuns on the #Cannes red carpet for "Die, My Love." pic.twitter.com/z0SfpEH6uv — Variety (@Variety) May 17, 2025

ROBERT PATTISON – VOTO 7.5

Anche lui come Robert De Niro e Leonardo di Caprio, opta per uno smoking con papillon. Una scelta classica, elegante, che valorizza il portamento dell’attore che come la sua collega poteva osare qualcosa di più.

PHILIPPINE LEROY-BEAULIER – VOTO 7

La regina della moda in Emily in Paris non fa rimpiangere gli outfit della serie. Un abito bicolor, sull’arancione che ricorda il colore del tramonto. Perfetto per la sua armocromia.

LUCIEN LAVISCOUNT – VOTO 7

Lucien ha scelto un abito sartoriale con blazer e attaccatura laterale. Particolare i revers gioielli, un look audace adatto al giovane attore ammirato da molte fan.