Trentaseiesima e ultima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, domenica 18 maggio 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Mara Venier è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Ed è stata confermata anche per la prossima stagione. Vediamo insieme le anticipazioni della trentaseiesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della trentaseiesima e ultima puntata del 18 maggio

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa trentacinquesima e ultima puntata di Domenica In? Tanto spazio alla musica con Antonello Venditti che si esibirà sulle note dei suoi successi “Notte prima degli esami” (che festeggia i 40 anni), “Alta marea” e “Dalla pelle al cuore”, oltre a presentare il suo nuovo tour, già sold-out. Poi sarà la volta di Jerry Calà che ripercorrerà la sua carriera, tra cinema e cabaret, per poi cantare “Maracaibo” e “Io, vagabondo”. L’ex leader dei The Rokes, Shel Shapiro, porterà sul palco un brano dei Beatles del 1997, intitolato “Eleanor rigby”.

Non mancherà la comicità con Teo Teocoli e Massimo Boldi, protagonisti di alcuni divertenti sketch, che ricorderanno gli anni del mitico locale ‘Derby’ di Milano, dove si sono formati artisti come Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Diego Abatantuono e tanti altri.

I saluti dell’ultima puntata della stagione

Quella che andrà in onda domenica 18 maggio è l’ultima puntata della stagione di Domenica In, giunta alla 49^ edizione. Il programma potrebbe concludersi una decina di minuti prima, alle 16.55, per consentire la diretta della finale di Sinner. La gara dovrebbe partire non prima delle 17.