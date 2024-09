Un colpo di scena inaspettato sta per arrivare nelle prossime puntate La Promessa. Maria Fernandez troverà nel palazzo dei marchesi una valigia piena di soldi e non saprà a chi appartengono. Chi sarà il proprietario di quella piccola fortuna?

Anticipazioni La Promessa: Maria trova una valigia piena di soldi

Maria – rientrata alla tenuta dopo il rapimento subito da Valentin – farà una sconvolgente scoperta. Tutto inizierà quando Pia le chiederà di recarsi in soffitta a prendere alcune cose. La giovane cameriera eseguirà il suo incarico, ma giunta nella soffitta del palazzo avrà una gradita sorpresa. La donna troverà infatti una valigia contenente moltissimi soldi. Inizialmente stupita, Fernandez si chiederà a chi possano appartenere, ma deciderà di prenderli e non farne parola con nessuno.

Lo strano comportamento di Maria nelle prossime puntate La Promessa

Fernandez inizierà a fantasticare, e non rivelerà di aver trovato la valigia con i soldi neppure a Salvador, anche se lui non tarderà ad accorgersi che la fidanzata gli nasconde qualcosa. In seguito la donna coinvolgerà anche i suoi colleghi nei suoi sogni, e spiegherà cosa farebbe se fosse molto ricca.

Spoiler spagnoli La Promessa: la valigia appartiene a Vera

Maria e la servitù non sapranno ancora che nella soffitta avrà abitato per qualche giorno Vera. La giovane cameriera sarà stata ospitata a La Promessa da Lope, con il patto che sarebbe rimasta nella soffitta senza mai farsi vedere da nessuno a palazzo. L’uomo si lascerà impietosire dalla storia che Vera gli racconterà, dicendogli di essere fuggita da un padre violento e senza scrupoli, e deciderà di darle ospitalità alla tenuta all’insaputa di tutti.

Vera tuttavia non rispetterà i patti, tanto che – dopo aver indossato un’uniforme da domestica – inizierà a lavorare per i marchesi. La giovane fingerà di essere stata assunta al posto di Maria davanti a Cruz e Martina.

Quando Lope verrà a sapere cosa avrà fatto, non esiterà a chiederle una spiegazione e capirà di essere stato ingannato dalla donna. D’altronde anche tutta la servitù inizierà a pensare che Vera nasconda qualcosa, e fin dal suo arrivo la donna sarà circondata da un alone di mistero.

Chi sarà veramente Vera? Il fatto che sia in possesso di una valigia piena di soldi non farà che infittire quell’alone che si sarà creato intorno a lei. Come se li sarà procurati? Se anche voi, come noi, siete curiosi di scoprire qualcosa di più su questa vicenda continuate a seguirci.