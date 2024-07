Le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano che – nelle prossime puntate – Curro troverà una lettera di Dolores nella capanna di Ramona, e leggendola scoprirà di essere figlio di don Alonso. Il ragazzo sarà sconvolto da questa nuova scoperta, ma deciderà di non farne parola con nessuno, neppure con Jana.

La Promessa, spoiler dalla Spagna: Curro scopre l’identità del padre biologico

Nelle prossime puntate La Promessa Curro avrà modo di trovare nella capanna di Ramona una lettera scritta da Dolores 15 anni prima, con la quale la donna chiedeva all’amica di raccontare ai figli della sua relazione con un uomo sposato qualora le fosse successo qualcosa.

Leggendola il ragazzo scoprirà che il suo padre biologico è Alonso, l’uomo che ha sempre chiamato zio. Subito dopo Ramona entrerà nella stanza e – vedendo Curro con la missiva in mano – si precipiterà a recuperarla e la getterà nel fuoco, sperando che il ragazzo non abbia lfatto in tempo a leggere il contenuto. Ma il gesto di Ramona non servirà, poiché il giovane De La Mata ormai avrà scoperto la verità sul suo padre biologico.

Anticipazioni La Promessa, Curro sempre più vicino ad Alonso

Quella verità sulle sue origini sconvolgerà Curro, che reagirà tenendo inizialmente per sé quanto scoperto. Il ragazzo deciderà di non farne parola neppure con la sorella Jana. Tuttavia cercherà di avvicinarsi sempre più a “zio” Alonso, per capire se abbiano qualche affinità.

Curro – con l’aiuto di Catalina – verrà coinvolto negli affari di famiglia e la aiuterà nella gestione della tenuta di famiglia. La collaborazione funzionerà perfettamente, e il giovane dimostrerà di avere alcune idee ingegnose per far quadrare i bilanci della tenuta.

Le sue iniziative colpiranno Alonso, che deciderà di farsi accompagnare dal ragazzo in un viaggio d’affari. Il giovane De La Mata avrà così modo di passare sempre più tempo con il suo vero padre, che non sospetterà ancora che Curro sia suo figlio.

Cruz preoccupata nelle prossime puntate La Promessa

Le uniche a sapere che Alonso è il padre di Curro saranno Cruz, Petra e Ramona. La marchesa inizierà a temere che la verità possa venire a galla e – vedendo il rapporto tra Curro e Alonso farsi sempre più stretto – chiederà aiuto a Lorenzo.

Cruz gli chiederà di mandare Curro a studiare all’estero. Riuscirà ad allontanarlo dalla tenuta? Ma soprattutto basterà questo a impedire al giovane De La Mata di rivendicare i suoi diritti sul marchesato, oppure Cruz dovrà cedere le redini della tenuta all’odiato nipote?

Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler iberici ci porteranno nuove anticipazioni. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.