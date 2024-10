Cosa accadrà nel corso della settimana a La Promessa? Le anticipazioni delle puntate inedite della soap spagnola – in onda dal 26 ottobre al 1° novembre 2024 su Rete 4 – si preannunciano ricche di colpi di scena e novità. Riflettori puntati su Maria, che si recherà in soffitta e farà una scoperta sconcertante.

La Promessa, spoiler e anticipazioni al 1° novembre

La storyline avrà inizio nel momento in cui Ignacio confesserà di aver rubato in passato un candelabro in una taverna. Secondo il conte De Ayala il candelabro doveva trovarsi nella stanza del barone.

Maria andrà a cercare l’oggetto in soffitta, e troverà qualcosa che di sicuro non si sarebbe mai aspettata di vedere. La cameriera troverà in soffitta una borsa piena di soldi. La sua sorpresa sarà grande. Con grande sorpresa di Salvador, Fernandez dopo il ritrovamento del denaro inizierà ad avere anche un atteggiamento diverso nei confronti del matrimonio.

La Promessa, trame settimana dal 26 ottobre al 1° novembre

Mentre Alonso si arrabbierà con Cruz per la sua decisione di ospitare Ignacio, il conte de Ayala farà una rivelazione a Petra. Dopo essere riuscito a incontrarla – grazie a una frase segreta che i due utilizzavano in passato – le rivelerà che il suo arrivo a La Promessa non sarà stato casuale. Scopriremo così che il conte avrà deciso di giungere lì dopo aver letto il necrologio di Feliciano, e la sua conversazione con Petra farà emergere un altro dettaglio: il ragazzo era suo figlio!

Nel frattempo Curro inizierà a mostrarsi stanco per la “prigionia forzata“, ma Alonso lo rassicurerà dicendogli che presto farà luce sullo strano incidente di caccia e scoprirà chi avrà tentato di ucciderlo. Il ragazzo accetterà così di prolungare il suo “isolamento” e per passare il tempo potrà contare sulla vicinanza di Jana, alla quale finirà per rivelare un segreto che a lungo si sarà portato dentro.

Intanto Alonso indagherà per scoprire l’autore dell’attentato, e farà molte domande a Lorenzo. Se da un lato il marchese sembrerà credere all’alibi del cognato, dall’altro incaricherà Romulo di fare domande al personale che accompagnava i cacciatori.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela spagnola?

Si avvicinerà la data delle nozze tra Catalina e Pelajo e i futuri sposi riceveranno un regalo da Cavendish che avrà il “sapore” di una minaccia. Il conte apparirà scioccato e ordinerà a Jeronimo di porre dei limiti all’inglese.

Vera – ignara del fatto che María avrà trovato la sua valigia in soffitta – continuerà a dare del filo da torcere a Lope. Pia farà capire al giovane cuoco che l’atteggiamento sfuggente di Vera sarà dovuto al fatto che la giovane è interessata a lui.