La nuova settimana de La Pennicanza di Fiorello si apre con i temi più caldi della giornata di lunedì 13 aprile 2026. Dalle dichiarazioni di Trump sul Papa alla vittoria di Sinner fino al nuovo format, ‘Festiv Al Bar’.

La Pennicanza di Fiorello, la puntata di oggi 13 aprile 2026: Trump sul Papa: “Non è debole, fa la panca con 100 kg”

La puntata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, de La Pennicanza di Fiorello è iniziata con le dichiarazioni di Donald Trump sul Papa. Il Presidente degli Stati Uniti d’America parlando di Papa Leone XIV ha detto: “è un debole, pessimo in politica estera“. Fiorello ha deciso di replicare collegandosi con un improbabile Papa Leone, tra rumori di stoviglie che si rompono.

“Levate dai sette capitali l’ira, da oggi i peccati capitali saranno solo sei” – dice l’improbabile Papa, ma è il Camerlengo a difenderlo: “il Papa sta lavorando. Trump non sa cosa rischia, sta scherzando con il fuoco. Il Papa non è debole: fa la panca con 100 kg e non si leva nemmeno la papalina! È buono e caro, ma se Trump esagera invece di porgere l’altra guancia gli porgerà una mano in faccia”. Intanto in sottofondo si sente la Messa: “scambiatevi un segno di pace, con tutti tranne che con Trump”, mentre il Camerlengo avvisa “il Papa si è scaricato tutti i film di Bruce Lee, tutti e cinque i Rocky e tutte le puntate di Walker Texas Ranger. Si chiama Leone, non pecora!”.

Fiorello a La Pennicanza sulla vittoria di Sinner

Durante la puntata de La Pennicanza di oggi, 13 aprile 2026, Fiorello parla anche della vittoria di Sinner. “Non è stata una bellissima partita anche per colpa del vento. Quando c’è vento è incredibile, ti sposta la pallina anche all’ultimo. Facciamogli un grande applauso. Però in conferenza stampa gli hanno rivolto una domanda un po’ fastidiosa… se avesse o meno cantato l’inno italiano. Sinner ha confermato: ‘Sì, l’ho cantato. Lì normalmente si canta’”.

Poco dopo il finto collegamento con il campione tra ironia e divertimento: “ogni tanto mettere qualche marchio fa bene. Alla partita c’erano i miei genitori e mio fratello Mark, mi è toccato invitare tutti a cena. Siamo andati nel ristorante più famoso di Monte Carlo, dove i camerieri erano Ezio Greggio e la Gregoraci. E sapete chi faceva il parcheggiatore? Leclerc! Quando mi hanno portato il conto era talmente alto che gli ho lasciato direttamente la coppa appena vinta! Povero Alcaraz… hai visto che premio gli hanno dato? Un piattino d’argento con scritto: ‘Una volta eri numero uno, ora sei numero due’. Se entrano i ladri a casa sua e vedono quel piattino manco glielo rubano!“.

Fiorello e il nuovo format “Festiv Al Bar” a La Pennicanza

Immancabile il momento dedicato allo spettacolo. Nella puntata di oggi de La Pennicanza Fiorello si è occupato delle dichiarazioni di Linus sul Festival di Sanremo: “Ha detto che fare la direzione artistica sarebbe una passeggiata, e anche condurlo è facilissimo“. Fiore ironizza citando in causa John Travolta e chiamando l’amico Amadeus che commenta: “era una passeggiata fino al penultimo Festival. Poi capisci che è bellissimo, ma molto meno facile di quanto sembri. Auguro comunque a Linus di arrivarci. Se tornerei? Dipende da te”. Ironica la replica di Fiore: “Mi trovate alla casa di riposo Giuseppe Verdi di Milano”.

Sul finale il nuovo format “Festiv Al Bar” dedicato a chi ha un bar e vuole promuovere la propria attività: “Potete mandare un video e scegliere tra i vostri avventori, facendolo cantare. Il video dovrà durare pochi minuti, riprendere il bar e il suo nome e sarà poi postato sui social de La Pennicanza” – comunica Fiorello.

L’appuntamento con La Pennicanza, il programma radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio, è dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, su RaiPlay, sul canale 202 del digitale terrestre e, alle 7:10 del mattino su Rai2 con La Mattinanza.