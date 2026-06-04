Questo Giugno anche il catalogo di Disney+ si arricchisce. Tra l’attesissima quinta e ultima stagione di The Bear, serie tv sul mondo della ristorazione con Jeremy Allen White nei panni di Chef Carmy, e il film italiano Domani interrogo con Anna Ferzetti, i titoli in arrivo saranno molto interessanti. Di seguito, vi elenchiamo alcune delle novità da non perdere questo mese.

Disney plus: i film e le serie tv più attese di Giugno 2026

Le novità sono iniziate il 2 giugno con Not Suitable for Work. Questa nuova serie tv segue la vita di cinque ventenni a Manhattan. I ragazzi sono ossessionati dal lavoro e puntano al successo professionale. Tuttavia, tempo permettendo, cercano di perseguire anche la propria felicità personale.

L’8 giugno, invece, si aggiunge al catalogo Best of the world con Antoni Porowski. La serie originale National Geographic vede Porowski mentre esplora alcune delle destinazioni turistiche più straordinarie del mondo. Tra luoghi celebri ma anche perle nascoste, la star canadese si ispira alla lista annuale “Best of the World” di National Geographic con le migliori destinazioni. Immergendosi nel cuore di Parigi, Città del Messico, Londra e della sua città natale, New York, Antoni inizia questo viaggio incredibile, ricco di esperienze genuine e indimenticabili. Il suo percorso porterò gli spettatori alla scoperta del cuore pulsante di ogni città, tra la sua cultura e la sua popolazione.

Nella stessa data sarà anche disponibile la serie tv Alice and Steve. La storia segue Alice, una donna che vedrà la sua vita sconvolta quando il suo migliore amico Steve inizia a frequentare sua figlia Izzy, di 26 anni. Rischiando di perdere in un colpo solo il suo migliore amico e sua figlia, decide di ricorrere a qualsiasi mezzo per porre fine alla relazione. Tra minacce, suppliche e sabotaggio della carriera di lui, quella che era iniziata come un’amicizia perfetta degenera in una faida continua. Ma Alice non si arrenderà senza combattere.

Ma spazio anche ai film dal 12 giugno con la commedia italiana Domani Interrogo. La trama ruota intorno una professoressa di inglese, interpretata da Anna Ferzetti, che viene assegnata in un liceo dalle dinamiche molto complicate, situato a Rebibbia. Mentre i suoi colleghi hanno perso le speranze con i ragazzi dell’ultimo anno, piena di studenti più difficili e ritrosi, l’insegnante prova a dare un senso sia al loro percorso scolastico che alla sua vita di insegnante. Tra spaccio, famiglie disfunzionali, primi amori, storie di sesso ma anche rassegnazione, riuscirà la Prof ad entrare nei loro cuori?

Infine, il 26 giugno, arriva la quinta e ultima stagione di The Bear. La serie riprende dopo gli avvenimenti con cui avevamo lasciato i personaggi nel precedente capitolo. Sydney, Richie e Sugar scoprono che Carmy ha abbandonato il settore della ristorazione, lasciando il locale nelle loro mani. I nuovi soci si ritrovano senza soldi, con la minaccia di una vendita e nuove problematiche all’orizzonte. Il gruppo non avrà scelta: dovrà unirsi al resto della squadra per portare a termine un’ultima prova.