A Giugno, su Hbo Max, si aggiungono un po’ di novità al catalogo. Tra l’attesissima terza stagione della serie tv House of the dragon, prequel di Game Of Thrones che segue l’ascesa al trono dei Targaryen, a Marty Supreme, il film con Timothée Chalamet candidato agli Oscar di quest’anno in ben nove categorie, non sono pochi i titoli interessanti. Scopriamo insieme alcuni dei più attesi di questo mese.

HBO Max: i film e le serie tv più attese di Giugno 2026

A partire dal 2 giugno, al catalogo di Hbo Max si aggiungono i film di Superman. Parliamo sia dei quattro con protagonista Christopher Reeve, ma anche di Superman Returns, film del 2002 con Brandon Routh nei panni dell’iconico supereroe, e L’uomo d’acciaio, film del 2013 con Henry Cavill.

Dal 5 giugno invece arriva anche il film Pillion – Amore senza freni. Questa commedia è adattamento cinematografico del romanzo Box Hill di Adam Mars-Jones. La storia segue il giovane e timido Colin, che inizia una frequentazione con un misterioso motociclista cinquantenne Ray. Presto la relazione diventa sadomasochista, basata su un rapporto di dominazione-sottomissione.

Spazio anche alle serie tv dal 12 giugno, data in cui si aggiunge al catalogo Proud. Questo titolo polacco segue la storia di Filip (interpretato da Ignacy Liss), un ragazzo gay la cui vita, che appare a un primo sguardo più superficiale, viene stravolta da una tragedia familiare. Tra identità e desiderio, il giovane si troverà così a dover affrontare questioni complesse, mentre deve gestire anche un bambino piccolo.

Tornando ai film, dal 19 giugno, arriva Marty Supreme. Il film di Josh Safdie con Timothée Chalamet ha ricevuto 9 nomination agli Oscar di quest’anno ed è liberamente ispirato alla vera storia del campione di ping pong Marty Reisman. Ambientato nella New York degli anni ’50, Marty è un giovane arrogante e ambizioso, che nella vita ha un unico sogno: diventare il giocatore di ping pong più conosciuto e forte al mondo. Tra numerose vicissitudini, relazioni amorose burrascose, truffe e situazioni ai limiti, Marty si muove nei tornei di tutto il mondo. La trama si infittisce quando si scontra con il giocatore giapponese Endo. La sua sete di rivalsa lo spingerà sempre più oltre.

Infine, il 22 giugno, arriva l’attesissima terza stagione di House of the dragon. Amato sequel di Game of Thrones, in questo nuovo capitolo si entra nel vivo della Danza dei draghi, ovvero la guerra civile dei Targaryen. Da una parte c’è Rhaenyra, forte di un esercito di draghi ben consolidato, da cui cerca di trarre un grande vantaggio. Dall’altra, invece, c’è Alicent, che tenta di far ragionare Aemond mentre prova a mantenere un equilibrio sempre più fragile. Intanto, Aegon II fugge dalla capitale. Resta solo da scoprire come si evolveranno gli eventi.