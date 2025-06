La quarta settimana di programmazione della nuova soap opera turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın) promette nuovi colpi di scena. Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 23 al 27 giugno? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame al 27 giugno

Bahar è costretta a lasciare la casa di Yusuf, e cerca una via d’uscita. La donna si sforza i mantenere un aspetto sereno, per non turbare i suoi figli, ma dentro di sé è distrutta. Nonostante i suoi sforzi, Nisan risente della situazione, aggravata dal fatto che non è ancora stata inserita a scuola.

Nel frattempo Hatice trova sua figlia Sirin in fin di vita. In preda alla disperazione, la donna decide di mettere fine alle sofferenze di entrambe. Il suo gesto fa sì che madre e figlia vengano trasportate d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Ad assisterle c’è Enver.

Anticipazioni settimanali La forza di una donna: i ricordi di Bahar

Nella mente di Bahar sono ancora molto vivi i ricordi del passato con Sarp, e la donna ripensa al giorno in cui – dopo aver incontrato casualmente Julide – aveva finito per litigare con lui perché la giovane età di sua madre le avevano fatto pensare che si trattasse della sua amante.

La scenata di gelosia che seguì quell’evento si placò solo quando lei si rese conto di aver completamente frainteso la situazione.

La forza di una donna, spoiler

Bahar riceve la visita inaspettata di una donna e decide di aiutare Hikmet a mantenere il segreto su Ceyda. Lui in cambio le promette di parlare con Yusuf e convincerlo a non sfrattarla.

Poco dopo Bahar scopre cosa è successo a Hatice e Sirin e – ansiosa di rivedere sua madre – si precipita in ospedale. Qui però Enver le proibisce di entrare in camera e turbare la donna che è ancora in terapia intensiva. Bahar si rivolge quindi alla dottoressa Jale che accetta di darle una mano.

Kadin “La forza di una donna” trame settimanali

Bersan torna nel quartiere con l’intenzione di parlare con Arif, ma lui la caccia via in malo modo, dicendole che non vuole più sapere nulla di lei.

Sirin ed Enver tornano a casa, e la ragazza sospetta che il patrigno abbia trovato il suo cellulare con le prove che la collegano alla morte di Sarp. Intenzionata a impossessarsi del telefono di Sarp, finge un malore per evitare di recarsi a far visita a Hatice con Enver. Rimasta sola in casa inizia a cercarlo.

Hatice si accorge che tra suo marito ed Enver qualcosa che non va, e che il motivo delle tensioni è legato a Sirin. Nel frattempo Bahar inventa una storia per far addormentare i figli, e il racconto è incentrato sul giorno del suo matrimonio con Sarp e sul loro viaggio di nozze.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Il pensiero di non essere affatto una madre modello tormenta Jale. I sensi di colpa che scaturiscono dalla consapevolezza che lei non è quel tipo di donna che prepara i biscotti in casa e accudisce i figli, la spinge a litigare ancora una volta con il marito.

Più tardi parlando con Sinan – si rende conto di non amare più quell’uomo con cui vive.

Nel frattempo Enver continua a pensare al cellulare di Sarp ed è ossessionato dall’idea che Sirin debba avere urgentemente un incontro con uno psichiatra.