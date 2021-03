“L’Isola dei Famosi” sta per riaprire i battenti e in queste settimane sono stati ufficializzati i nomi dei naufraghi. Tra questi, Ferdinando Guglielmotti, alias il Visconte, avvocato e imprenditore dell’azienda casearia Mamma Maremma. Un personaggio poco conosciuto considerando che ad essere noti sono soprattutto i suoi flirt. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, abbiamo imparato a conoscere meglio Ferdinando che ci ha subito svelato il motivo della sua partecipazione.

Ferdinando confessa di vivere questa esperienza come un esperimento sociologico in quanto non sa che effetto possa avere su di lui la convivenza. Si definisce un uomo di grande umanità e dotato di uno spirito di comprensione. Non ama la cattiveria e l’isteria gratuita. E’ un single incallito e ci ha confidato di non essere alla ricerca dell’amore sull’Isola. Una donna però che lo intriga forse c’è ed è Elisa Isoardi. Sugli altri naufraghi, il Visconte ha poi parlato di Roberto Ciufoli con cui condivide un’amicizia e di Giovanni Ciacci di cui si dice dispiaciuto per la sua esclusione dal programma per motivi di salute. Sulla partecipazione di Paul Gascoigne avverte: “Mi dispiace che nella vita abbia dovuto affrontare tanti problemi. Penso che delle terapie di urto così violente nel caso in cui non si stia bene e non si sia ancora ben centrati possano essere controproducenti. Io mi auguro che lui sia pronto per una sfida così importante”.

Ferdinando ha alle spalle numerosi flirt con donne famose. Gli abbiamo chiesto se questa sovraesposizione mediatica può creargli dei problemi. Per Guglielmotti sembra prospettarsi solo una parentesi televisiva perché ci dice “nella mia quotidianità fanno parte la mia casa e la mia azienda”. Ferdinando ci appare come un uomo saldo alle proprie radici, abitudinario seppur propenso con il pensiero alle novità. Sull’Isola riuscirà ad adattarsi? E soprattutto quante stragi di cuori farà?

Isola dei Famosi 2021, intervista esclusiva a Ferdinando Guglielmotti

Ferdinando, cosa ti ha spinto a partecipare all’Isola dei famosi?

Mi ha spinto ad accettare la richiesta di partecipare all’Isola dei Famosi l’idea di vivere in prima persona uno dei romanzi che più ho amato quando ero bambino, “Le avventure di Robinson Crusoe”. Sto vivendo questa avventura come un sogno e ne subisco la fascinazione senza vedere alcun lato negativo. L’idea di vedermi catapultato in un realtà che non mi appartiene, priva di comfort, è qualcosa che stuzzica la mia fantasia. Il mio unico pensiero sarà quello di procurarmi da mangiare. Quando i miei amici hanno saputo della mia partecipazione sono rimasti scioccati e mi hanno dato del pazzo. Sarà per me una sfida mettere alla prova la mia capacità di resilienza e il mio istinto di sopravvivenza. Spero che anche lo yoga praticato in questi anni possa tornarmi utile. Sono un imprenditore e non un personaggio dello spettacolo. Non ho bisogno della notorietà ma mi piace l’avventura.

La convivenza ti spaventa?

Non mi sono mai sposato, non ho mai convissuto e non ho figli. Pertanto, non sono abituato alla convivenza. Penso però che questo possa essere per me un esperimento sociologico e rappresentare una prova che finora non ho mai superato. Questo è un ulteriore elemento di fascinazione e non di disturbo.

Conosci già qualcuno dei naufraghi?

Conosco bene Roberto Ciufoli. L’ho sempre trovata una persona straordinaria, simpatica, divertente e intellettualmente raffinata. Mi dispiace molto che non possa partecipare Giovanni Ciacci, un mio caro amico. Ero davvero contento di affrontare questa avventura con lui.

Sei stato definito il re della movida di Capalbio. Tra le novità è trapelata la divisione dei naufraghi in due fazioni, burini e chic. E’ indubbia la tua appartenenza. Chi reputi chic da portare con te?

Sicuramente porterei con me Roberto Ciufoli perché è un uomo simpatico. Sugli altri non mi sono fatto ancora un’idea anche se Brando Giorgi lo trovo molto elegante così come Elisa Isoardi che trovo una donna di classe e raffinata. Il suo modo di parlare e il suo modo di essere mi piacciono molto. Entrambi proveniamo dal settore food in quanto io sono imprenditore di un’azienda casearia mentre lei ha condotto programmi di cucina. Le divisioni sociali non mi appartengono. Sono stato definito il re della movida di Capalbio ma invece io mi ritengo un tipo trasversale in quanto mi piace l’umanità in tutte le sue forme e in tutti i suoi costumi.

Tra i naufraghi ci sarà anche Paul Gascoigne, una personalità fuori dagli schemi che continua a dover fare i conti con il problema dell’alcol. Questa avventura potrebbe essere terapeutica o finire per avere l’effetto contrario?

Sono un amante del calcio tanto che andai per gli Europei del 1996 a Wembley per assistere alla partita tra l’Inghilterra e la Scozia. In quell’occasione, Gascoigne realizzò uno dei gol più belli della sua carriera. E’ un calciatore verso cui nutro tanta simpatia. Mi dispiace che nella vita abbia dovuto affrontare tanti problemi. Penso che delle terapie di urto così violente nel caso in cui non si stia bene e non si sia ancora ben centrati possano essere controproducenti. Io mi auguro che lui sia pronto per una sfida così importante.

Cosa ameranno di te gli altri e cosa invece non sopporteranno?

Riconosco di essere una persona dotata di grande umanità e di uno spirito di comprensione nei confronti degli altri. Non sopporto la maleducazione o l’isteria gratuita. Mi piace però stare in mezzo alle persone. Ho una propensione al comando perché gestisco un’azienda con molti dipendenti. Il mio motto è “superiore a nessuno e inferiore a nessuno”. Parto per l’Isola con l’idea di divertirmi e con la consapevolezza di poter affrontare in modo diverso le sfide che la vita mi metterà davanti.

Dalla scheda si legge che sei un single incallito. All’Isola dei Famosi cerchi anche l’amore? C’è qualche donna nel cast che pensi potrebbe farti perdere la testa?

Nella mia vita ho deciso finora di non sposarmi. Seppur abbia amato tante donne ho sempre amato la mia libertà. Non andrò all’Isola per cercare l’amore. Io spero di trovare l’amore ogni sera, ad ogni festa o ad ogni cena in cui vado. Poi se questo dovesse avvenire sull’isola ne sarei ben felice.

Tua mamma è d’accordo con la tua partecipazione?

Io vivo con mia madre nel palazzo di famiglia ma ognuno ha i suoi spazi. Ho la fortuna di avere una mamma giovane, estrosa, stravagante e divertente. Io ho 54 anni e lei ne ha 73. Quando le ho comunicato che sarei andato all’Isola mi ha esordito dicendo “ma sei impazzito?”. E poi ha proseguito chiedendomi se ci avessi pensato bene. Le ho spiegato le motivazioni e si è tranquillizzata.

Questa avventura televisiva sarà solo una parentesi o l’inizio di una carriera nella TV?

Devo confessare che in seguito alla richiesta di partecipare all’Isola dei Famosi mi sono preso un paio di settimane per riflettere. Gli autori mi hanno corteggiato molto. Mi sentivo un po’ destabilizzato. Non ho mai cercato la sovraesposizione mediatica e neanche l’ho mai bramata. So però che questo è il prezzo da pagare per un’esperienza che penso possa essere formativa. Per me questa sarà solo una parentesi perché amo molto la mia azienda che sto mandando avanti nel ricordo di mio nonno.

Alle spalle tantissimi flirt con donne dello spettacolo. Ti sei comportato bene o hai paura che molte donne approfittandosi di questa esperienza possano parlare male?

Non credo che possano andare in televisione a parlare di me perché sono tutte donne di qualità e di grande livello. Io mi sono sempre comportato bene con tutte le mie ex fidanzate ma anche con le donne con cui ho avuto brevi flirt. L’importante nella vita è essere chiari e non promettere cose che non possono essere mantenute.

Ultima curiosità: cosa ti mancherà di più?

Mi mancheranno molto la mia casa e la mia azienda perché fanno parte della mia quotidianità. Sono un uomo doppio perché amo l’abitudine ma anche il sogno. Fortunatamente l’azienda anche in tempo di coronavirus non ha mai smesso di lavorare. E poi mi mancherà il mio rifugio, una torretta che ho fatto costruire a casa, e in cui vado spesso per ricaricare le pile.