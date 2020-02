Martedì 18 febbraio in prime time su Italia 1 è andata in onda l’ultima puntata de La Pupa e Il Secchione e Viceversa, che ha incoronato vincitori: Maria Assunta Scalzi (la Secchiona) e Stefano Beacco (Il Pupo). I due portano a casa un montepremi di 20mila euro. Maria Assunta Scalzi ha 25 anni, ed è originaria di Catanzaro. La sua vita è stata improntata allo studio, che è stato una costante della sua vita tanto da conseguire una laurea in Lettere e Beni Culturali all’Università, quindi una magistrale in Filologia Moderna e ha completato il suo percorso con un Master in Didattica dell’italiano. Insomma una vera secchiona!! Lui, invece Stefano Beacco coetaneo della Scalzi è originario di Milano. Nella vita fa lo stripper esibendosi nei locali notturni. Coltiva anche la passione per il body building.

Maria Assunta Sclazi, vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa: L’INTERVISTA esclusiva

La tua vita è sempre stata improntata allo studio, come mai questa decisione di partecipare ad un programma tv? Voglia di cambiamento o solo curiosità?

In realtà nessuna delle due cose, perché quando mi è stata proposta mi faceva molta molta paura. E ciò che mi fa paura, lo affronto. Nel senso che proprio perché mi faceva paura l’ho fatto e di conseguenza ho superato i miei limiti, le mie paure…in breve i sono messa alla prova e ce l’ho fatta!

Le tue prime parole quando sei entrata in gara furono “voglio dimostrare che nelle donne c’è molto di più”. Secondo te lo hai dimostrato?

Secondo me sì. Ho dimostrato che una donna non è solo corpo ma è anche cervello, e una donna quando riesce a mettersi alla prova è veramente forte.

Che tipo di esperienza è stata? La rifaresti? E cosa ti porti a casa di tutto ciò che hai vissuto? Situazioni, persone, stati d’animo…

E’ una esperienza che rifarei alte mille volte, mi è piaciuta veramente tanto ed è una cosa che non mi aspettavo. Mi porto soprattutto consapevolezza e sicurezza, perché ho acquisito maggior consapevolezza su me stessa. Quindi sono diventata una persona più forte, con più autostima, e diciamo che nulla mi fa paura.

Il docu- Reality ti ha permesso di superare alcune tue paure e di essere più disinvolta?

Si confermo che il programma e soprattutto le sfide mi hanno resa più disinvolta e sicura di me stessa.

Nella prova “Nudi a Metà”, ti sei spogliata completamente, cosa impensabile per te, fino a qualche tempo fa. Hai provato imbarazzo?

L’ho fatto senza pensarci, l’ho fatto proprio perché è venuto dal cuore. Diciamo che ogni sfida che affrontavo era come se stessi perdendo un pezzo della mia corazza, e quindi sono arrivata a quel punto pienamente consapevole delle mie capacità, delle mie forze e del mio corpo.

Il tuo compagno di viaggio e di avventura, è solo un amico o pensi che ci siano i presupposti perché nasca una storia d’amore? I fans sperano che vi innamoriate sul serio.

Noi non stiamo insieme, siamo molto amici. Il feeling c’è, è rimasto ma no stiamo insieme, per cui mi dispiace per i fan ma siamo solo amici.

Tuo padre non ha molto capito il tuo totale cambiamento: sei diventata una Pupa e lui forse non lo ha accettato. Vorresti rassicurarlo?

Papà mi ha vista anche dopo, e ha visto che alla fine non sono cambiata ma sono diventata più sicura, più consapevole delle mie capacità. Comunque lo vede che io continuo a vivere come una secchiona, perché io continuo sempre a studiare, continuo a fare le cose che facevo prima. Anche se ho più sicurezza.

Speri di continuare a fare tv oppure è stato solo un capitolo isolato della tua vita?

Sinceramente, vorrei continuare per dare altri messaggi.

Sei risultata la vincitrice insieme a Stefano: i giudici come mai hanno preferito voi? Merito tuo?

Mi sono messa tanto alla prova e alla fine ne ho raccolto i frutti.

Cosa farai con i soldi della Vincita?

Io vorrei comprare Casa nel posto in cui studio.

Chiudiamo con: c’è una domanda che non ti ho fatto e che vorresti far sapere al pubblico?

Oddio al momento no. Perché abbiamo toccato più argomenti e alla fine il messaggio è quello comunque di eliminare le etichette. La secchiona non deve essere per forza brutta, e quindi se ti metti alla prova, può diventare anche bella sia a livello estetico che dentro come persona. Per cui penso di averlo fatto capire.