Assieme a Maria Assunta Scalzi ha vinto la terza edizione de “La pupa e il secchione e viceversa“. Stiamo parlando di Stefano Beacco che ha conquistato in queste settimane i telespettatori con la sua semplicità formando assieme a Maria Assunta una delle coppie più amate. Una complicità che da subito ha insospettito il pubblico tanto da far pensare che i due potessero stare insieme. Ci ha pensato Stefano, però, a smentire questa indiscrezione confessando che tra loro c’è solo un rapporto fraterno. Pertanto chi li voleva insieme, dovrà farsene una ragione. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida Tv, oltre a parlarci della sua esperienza, Stefano ci ha rivelato di aver avuto un flirt con un’altra concorrente, Martina Di Maria. Un rapporto che si è concluso non solo per le incompatibilità caratteriali ma anche per la distanza. E a proposito della sua partecipazione al programma, ci ha svelato che in famiglia non erano proprio tutti d’accordo.

Stefano Beacco, intervista esclusiva al vincitore de’ La Pupa e Secchione e Viceversa

1) Stefano, ti aspettavi questa vittoria?

Non me l’aspettavo. Avevo partecipato ai casting per curiosità senza avere lo scopo di vincere. Da alcuni amici sono venuto a sapere che stavano per chiudere i casting e descrivendomi il personaggio che cercavano mi hanno detto che potevo essere una valida proposta. Ho colto la palla al balzo e sono andato.

2) Cosa ti porterai dietro di questa esperienza e come hai festeggiato? A chi dedichi la vittoria?

Mi porterò dietro le persone che ho avuto il piacere di conoscere a partire da Paolo Ruffini che è stato fantastico, Francesca Cipriani e tutti gli altri concorrenti. Si sono creati dei bellissimi rapporti che voglio cercare di mantenere anche al di fuori del programma. Ho guardato la finale a casa con mia sorella e qualche amico stretto d’infanzia. Non abbiamo stappato lo spumante ma abbiamo mangiato delle ottime lasagne. Dedico la vittoria a me stesso perché dedicarlo a mia madre sarebbe scontato anche se le devo molto. Con questa esperienza mi sono reso conto di avere tante doti e qualità a cui non avevo mai fatto caso. E invece, sono un ragazzo in gamba.

3) Come mai avevi deciso di partecipare a questo programma?

Ho sempre cercato di evitare la televisione e i casting. Mi sono lasciato convincere e ho preso la palla al balzo. Sinceramente non c’è stato però quel qualcosa che mi ha convinto più di altre a tentare. Il fatto di essere un format che tornava in TV dopo anni con una formula reality mi ha incuriosito. E’ stato tutto casuale.

4) Tra te e Maria Assunta c’è del tenero o siete solo amici?

Io e Maria Assunta non siamo fidanzati ma abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia. Ci sentiamo come se fossimo fratello e sorella ed è come se ci conoscessimo da una vita. Nel nostro rapporto non c’è mai stata malizia perché sin da subito ho preso questo programma come un esperimento sociale per conoscere una persona che fosse il mio opposto. Maria Assunta mi ha confessato appena ci siamo conosciuti che a lei non piacevano i tipi palestrati ma che preferiva i ragazzi semplici. Mi ha subito messo al mio posto e tra di noi è nata una bella complicità.

5) A livello pupe c’è qualcuna di cui ti sei invaghito? Quando ti sei avvicinato a Martina, Maria ti ha rimesso subito in riga.

Senza nulla togliere alle altre, Martina è stata la pupa con cui ho avuto maggiore sintonia e più conversazione. Con lei ho avuto un flirt ma è stato un fuoco di fiammifero. Ognuno è tornato alla propria realtà. Mi sono reso conto che non eravamo compatibili.

6) In che senso?

Non eravamo incompatibili a livello caratteriale ma la distanza Roma-Milano era un fattore pesante che non sono riuscito a gestire. E’ stata una somma di elementi tra cui il fatto di non essere abbastanza preso per affrontare i km che ci dividevano.

7) Ora cosa vorresti fare con questa somma in gettoni d’oro che hai vinto?

Innanzitutto pagherò la retta universitaria. Dopo questa esperienza ho deciso di riscrivermi all’università per concludere gli studi in osteopatia. Per il resto, non sono mai stato spendaccione. Una parte dei soldi li spenderò per fare i regali a mia madre o a mia sorella. Mi piacerebbe comprarmi una bella moto però sono scettico perché sono un bambinone e rischierei di farmi male. Magari è meglio una bicicletta.

8) Un esperimento riuscito quello in cui la pupa diventa secchiona e il secchione a sua volta più pupo, secondo te?

E’ un format molto interessante. Noi non avevamo distrazioni e quindi ci siamo trovati a doverci confrontare con la persona che avevamo accanto. Il fatto di avere una persona vicino che rappresenta un estremo della propria realtà fa sì che si possa crescere e maturare. Subentra poi anche il lato caratteriale e personale. Mi reputo una persona empatica e mi piace il dialogo. Avevo un ottimo punto di partenza. L’esperimento sociale su di me e Maria Assunta secondo me ha funzionato. A me è tornata la voglia di completare gli studi e a lei ha dato la forza di credere in se stessa. Nell’ultima puntata, infatti, era vestita e truccata come una principessa.

9) Hai già sperimentato l’effetto della popolarità? I tuoi genitori erano contenti della tua partecipazione al programma?

Ho perso qualche kg nel frattempo e la fisionomia del volto è cambiata. Le persone mi riconoscono in giro e nonostante il mio carattere estroverso questo mi mette a disagio. Spero di farne l’abitudine. I miei genitori hanno sempre voluto che studiassi e il fatto che avessi lasciato gli studi li ha rammaricati. Hanno temuto che la mia partecipazione al programma fosse una distrazione. Dopo, però, si sono convinti e sono stati i primi fan. Si sono resi conto che poteva essere un modo di crescita personale anche se non sono mai stati pienamente convinti. Mia sorella mi ha sempre spinto nelle varie esperienze che ho fatto e non ha mai avuto nulla da dire.

10) Vorresti continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo? Hai ricevuto già delle proposte? Ti piacerebbe partecipare a qualche reality?

E’ davvero una bella domanda. Ti direi di no perché a me piacciono le esperienze che ti fanno crescere. Forse mi piacerebbe provarne altre dello stesso tipo ma mi piacerebbe maturare anche una professione fuori dalla televisione. Non ho ancora ricevuto delle proposte ma se mi proponessero di partecipare a qualche reality sarei pronto.

11) Alla manche finale tu e Maria Assunta avete stupito tutti decidendo di spogliarvi. E sei rimasto sorpreso del suo comportamento.

Maria Assunta era terrorizzata dall’idea di spogliarsi nuda. Sono stato io a spingere per quel finale perché eravamo arrivati all’ultima manche in punta di piedi senza mai litigare. Non me l’aspettavo e mi ha sorpreso perché un momento prima le avevo detto di fare quello che si sentiva.