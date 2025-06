Milly Carlucci è una delle conduttrici su cui punta la Rai per la stagione 2025-2026. Ballando con le Stelle infatti si conferma essere un punto fermo dei palinsesti dell’emittente pubblica. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato sui possibili nuovi concorrenti-ballerini, da Barbara D’Urso a Chiara Ferragni, passando per Francesco Totti.

Intervista alla conduttrice Milly Carlucci ai Palinsesti Rai 2025-2026

Venerdì 27 giugno 2025, presso il Centro di Produzione della Rai di Napoli, è stata presentata l’offerta dell’emittente pubblica per la stagione 2025-2026. Noi di SuperguidaTv eravamo presenti e abbiamo intervistato Milly Carlucci. Non poteva mancare una domanda sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle e sui possibili ballerini.

“Con l‘entusiasmo che ci stiamo mettendo tutti quanti, la stagione deve essere bellissima. Poi naturalmente succedono tante cose, ma noi partiamo caricati al massimo, come sempre“.

La giuria è confermata?

“Eh beh, l’hai visto, siamo tutti insieme, ci vogliamo bene. Nelle famiglie è giusto confrontarsi alle volte, magari avere opinioni diverse, ma poi il fatto di essere una famiglia ti tiene insieme comunque“.

È tornata in ballo come ogni anno Barbara D’Urso, come concorrente. Cosa c’è di vero?

“Allora, ne ho lette tantissime. Questo è il bello del fare il casting di Ballando con le stelle, che prima ancora che tu abbia fatto le cose, tutti ti fanno proposte, le fanno, le smentiscono, sono nate, sono morte, sono rinnegate. Per cui continuate a scrivere, ci fa molto piacere“.

Chiara Ferragni è un obiettivo, ti piacerebbe averla?

“Allora, io l’ho detto che l’ho chiamata, però lei non se l’è sentita l’altro anno e sta facendo lei un suo percorso, per cui non so quando, se e come, le nostre strade si possano incrociare“.

Per quanto riguarda la regola dei concorrenti dei reality che non possono partecipare, ci avete ripensato oppure no? Perché sono tanti che ogni volta dicono che vogliono partecipare a Ballando.

“Non ci ho ripensato per un motivo, perché oggi si fanno tantissimi reality e ci sono tantissime persone che transitano da un reality all’altro raccontando se stessi in continuazione, quindi non c’è più il gusto della scoperta la prima volta, che è quello che noi dobbiamo dare al pubblico di Ballando, la novità di qualcosa che non è stato raccontato ancora“.

Qualche piccola anticipazione della nuova stagione?

“È troppo presto, è troppo presto, stiamo lavorando”.

Paolo ha detto che ci sono già diversi contratti firmati, ma uno di questi è quello di Francesco Totti, è stato validato dal notaio.

“Allora, con Francesco, come tu sai, c’è un corteggiamento, l’ho detto anche durante il programma, che dura da un ventennio praticamente. Siamo riusciti già a fare un passetto in avanti, perché è venuto a fare l’ospite intervistato, non Ballante, però, a Sognando, e adesso chi lo sa che non riusciamo a fare un altro piccolo passo avanti“.

Quanto è importante essere la colonna portante dei palinsesti Rai, dell’azienda Rai?

“No, ma io non sono nessuna colonna portante. La Rai si regge da sola benissimo, ha tanti personaggi che negli anni danno il proprio contributo. Noi siamo tutti, come dire, portatori di acqua al grande fiume che è la Rai. Ballando con le stelle è un progetto che da vent’anni porta dei risultati, l’impegno è quello di continuare a portarli e non è mai scontato, quindi è sempre complicato, è una lotta all’ultimo sangue ogni anno“.

Tutta l’Italia è pronta a ballare con Ballando con le stelle, i segreti di questo successo?

“Allora, il ballo piace agli italiani che lo praticano tantissimo, tanto è vero che io adesso ho appena finito il tour italiano di Ballando on the road, che poi diventerà anche un programma televisivo dentro Ballando, accanto. La gente balla, gli anziani, abbiamo il più anziano concorrente di quest’anno che ha 94 anni e poi ci sono i bimbi di 3-4 anni che sono i più giovani concorrenti, quindi il mondo del ballo è straordinario“.