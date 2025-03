Dal 23 febbraio è partita la quarta stagione della serie di successo di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, quattro prime serate su Raiuno e in streaming su RaiPlay con Vanessa Scalera che vede al suo fianco Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Barbara Ronchi. Diretta dal regista Francesco Amato, la serie è stata girata ancora una volta a Matera con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission.

“Imma Tataranni 4”, intervista esclusiva al regista Francesco Amato

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva il regista Francesco Amato. Sulla quarta stagione, ha dichiarato:

“Sarà una stagione molto romantica, ispirata ai grandi melodrammi del cinema internazionale, in particolare al film “In the mood for love”. Al centro della trama ci sarà il triangolo Imma, Pietro e Calogiuri ma anche l’amicizia tra Diana e Imma che sarà sempre più forte. Imma si troverà a dover decidere se perdonare se stessa ma anche Pietro che l’ha a sua volta tradita”.

Sul triangolo amoroso, il regista anticipa: “Ci saranno delle belle sorprese e posso dire che bisogna preparare i fazzoletti”.

Il regista non esclude la possibilità di tornare a girare una quinta stagione: “Ce lo dirà il pubblico. A me farebbe piacere tornare a girare così come gli altri colleghi. E’ bellissimo fare Imma Tataranni, aspetto solo il benestare del pubblico”.