Ilir Shaqiri: l’ex ballerino di “Amici” primo finalista del GF VIP albanese

Ilir Shaqir, ex ballerino di Amici e del corpo di ballo di Buona Domenica, quella condotta da Maurizio Costanzo è il Primo Finalista del GF vip Albanese! Ma scopriamo qualche dettaglio in più su Ilir e sul suo successo personale e professionale.

Ilir Shaqir, primo finalista del Grande Fratello Vip Albanese

Se in Italia la prima finalista del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini è stata Delia Duran, modella venezuelana, in Albania c’è invece Ilir Shaqir che conosciamo anche noi in Italia.

Chi l’avrebbe mai detto che questo ragazzo – ormai uomo – diventasse una vera e propria star? Beh i numeri c’erano tutti: se andiamo indietro nel tempo a quando faceva le sue esibizioni nel talent Amici di Maria De Filippi, le ragazzine urlanti e in estasi, gridavano a gran voce il suo nome alla vista dei suoi pettorali. Ora lo ritroviamo dopo anni come protagonista indiscusso del GF Vip Albanese di cui è il Primo Finalista.

Il successo di Ilir oltre che professionale è anche personale: sbaraglia tutti gli altri concorrenti al televoto diventando il primo finalista del Grande Fratello Vip Albanese.

Eppure lui vi era entrato in punta di piedi. Tuttavia quando si possiede carisma, c’è poco da fare il pubblico ti premia e ti porta sul tetto del mondo. Sicuramente il GF Vip è una bella vetrina per chi vive di arte e spettacolo. Ilir sarà sicuramente soddisfatto del risultato raggiunto che sarà un punto di partenza per raggiungere altri obiettivi non meno importanti.

Ilir Shaqir dalla fama in Italia al successo personale del Grande Fratello Vip Albania

La fama di Ilir nasce in Italia, questo è noto. Ma In Albania è stato accolto a braccia aperte. Il pubblico lo ha sempre salvato dalle nomination, quando addirittura non votato come preferito o come leader.

Il Big Brother Albanese ha ottenuto un grande riscontro di pubblico, tanto che Top Channel, il canale su cui viene trasmesse, solo nell’ultima puntata che ha visto appunto l’ingresso di Shaqiri nella rosa dei finalisti (il primo in assoluto) ha raggiunto il 70% di share.

Soddisfazione anche in Italia per il percorso dell’ex ballerino di “Amici” e “Buona Domenica”. Ilir può contare sul sostegno oltre che dei numerosi fan, anche della moglie Emanuela Morini, conosciuta al grande pubblico come attrice della soap Vivere e della figlia Emily, già piccola star avendo all’attivo diverse partecipazioni a programmi televisivi e serie tv.

Una carriera che riparte, che ritorna a splendere per questo straordinario artista di talento, che non ha mai accettato compromessi al ribasso, puntando sempre tutto sulla sua arte e sulla sua famiglia.

La finale del GF Vip Albanese, è prevista per il 18 febbraio, e siamo certi che comunque vada di Ilir Shaqiri sentiremo parlare per molto, molto tempo.