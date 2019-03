Il Trono di Spade 8: trailer ufficiale e data di uscita | VIDEO

E’ partito il countdown per l’ultima attesissima stagione de Il Trono di Spade 8: ecco il trailer ufficiale e la data di messa in onda

Manca poco più di un mese alla messa in onda dell’ottava ed ultima stagione de “Il trono di spade 8“, la serie fantasy più amata e seguita di sempre. Ecco in anteprima il trailer ufficiale della serie che si appresta a salutare il pubblico con un Season finale che si preannuncia davvero spettacolare!

Il trono di spade 8: uscita Italia

Ci siamo. Annunciata la data di messa in onda dell’ultima stagione de Il Trono di Spade 8 (The Game of Thrones 8) in arrivo da lunedì 15 aprile 2019 in esclusiva assoluta su Sky Atlantic e in streaming su NOW Tv. La serie sarà trasmessa in contemporanea con la messa in onda americana sul canale HBO. Le prime immagini del trailer ufficiale

Le scene iniziali mostrano Arya Stark in difficoltà, intenta a correre nelle segrete di un castello. La piccola di casa Stark parla di morte e delle varie facce con cui si palesa e preannuncia “sono impaziente di vedere il prossimo”. Poi si vedono gli altri personaggi: a cominciare da Cersei Lannister, Daenerys Targaryen e Jon Snow avanzare verso la Barriera di ghiaccio.

Tutto però verrà rivoluzionato dall’arrivo degli Estranei, pronti ad una guerra all’ultimo sangue che decreterà il trionfo tra i vivi e i morti. Chi la spunterà? L’attesa è davvero alle stelle e i milioni di fan sparsi nel mondo hanno cominciato a contare i giorni per scoprire come andrà a finire!

The Game of Thrones 8: trailer ufficiale

Siete curiosi di scoprire cosa succederà nei nuovi episodi di The Game of Thrones 8? In attesa di scoprire cosa succederà, ecco il trailer ufficiale dell’ultima stagione de Il Trono di Spade 8 in arrivo su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dalle ore 3.00 della notte tra il 14 e 15 aprile 2019.