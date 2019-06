Qui il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, la puntata intera de Il Segreto di oggi, giovedì 20 giugno 2019. Nel nuovo episodio della soap opera, trasmesso questo pomeriggio su Canale 5: Julieta ha ricevuto un regalo per il suo matrimonio, ma qualcosa l’ha turbata. Intanto, Meliton e Tiburcio sono tornati bambini dopo la magia di un vagabondo. Qui anche le anticipazioni sui prossimi episodi della soap, valide per la settimana dal 24 al 28 giugno.