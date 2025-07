Adelaide di Sant’Erasmo rappresenta uno dei personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore. Portata in scena con intensità da Vanessa Gravina, la contessa affascinante dagli occhi di ghiaccio incarna con eleganza il cuore pulsante dell’élite milanese degli anni ’60. Personaggio complesso e ricco di sfumature, Adelaide si muove tra tradizione e modernità, lasciando spesso intravedere una personalità ben diversa da quella che mostra in superficie. Dietro l’apparente freddezza e l’atteggiamento determinato, si cela infatti una donna più profonda e vulnerabile di quanto sembri. Il suo ritorno sarà uno degli elementi chiave delle prossime puntate della soap di Rai 1. La contessa è pronta a riprendere il controllo della propria esistenza, sia nei sentimenti che negli affari, continuando però a convivere con l’ex compagno Umberto Guarnieri. Quest’ultimo, tutt’altro che indifferente alla nuova relazione tra Adelaide e Marcello, faticherà ad accettare la situazione. Spinto dalla gelosia e dal desiderio di riconquistare la fiducia della donna che ha amato, Umberto tenterà in tutti i modi di riavvicinarsi a lei.

Il Paradiso delle Signore 10, intervista esclusiva a Vanessa Gravina

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Vanessa Gravina. L’attrice, sull‘evoluzione del suo personaggio nei nuovi episodi che vedremo da settembre, ha dichiarato: “La ritroviamo in una fase, secondo me, molto bella. Dopo essere stata vicina alla morte attraverserà una fase più leggera in cui non avrà più il tabù di doversi nascondere davanti ad un mondo ostile solo perché l’uomo che le è accanto è giovane mentre lei è una nobildonna. Poi però succederanno delle cose che metteranno di nuovo tutto in discussione”.

Il rapporto con Umberto sarà invece sempre molto combattuto: “Umberto è una presenza fondamentale nella vita di Adelaide soprattutto perché hanno in comune una figlia, Odile. Umberto condiziona ma in questo caso non sarà lui il nemico e l’ostacolo a un coronamento di un potenziale sogno. Umberto questa volta è innocente”.

La Contessa Adelaide è diventata un personaggio iconico nella soap. Vanessa Gravina ne è consapevole anche guardando alle attestazioni di affetto dei fan: “Allora, io veramente dove vado vado, c’è tanto amore dietro a questa donna, a questo personaggio che è di una modernità incredibile. Perché è una donna del 600 proiettata nel 2060, è un personaggio che non invecchia. Pur vivendo dentro le quattro mura di una casa, Adelaide sa tutto della vita, prevede ciò che accadrà. E’ una sorta di sibilla del futuro. E il mondo che vede questo personaggio, che cammina e vive con questo personaggio ne viene sorpreso continuamente come me che la interpreto. E poi è un personaggio che spiazza qualunque cosa faccia”.