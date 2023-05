Sia che lo abbiate visto già diverse volte, sia che, al contrario, non lo abbiate ancora mai fatto, non lasciatevi sfuggire l’imminente messa in onda de Il miglio verde (1999) uno di quei film che non possono mancare nel bagaglio culturale di una persona che ami il cinema. Una storia corposa, che affronta tematiche importanti e controverse, splendidamente interpretata da un cast di attori prestigioso sul quale spicca, in tutti i sensi, il gigantesco Micheal Clarke Duncan. L’appuntamento con Il miglio verde è per Domenica 28 Maggio su Rete 4 in prima serata (inizio 21.25 circa).

Il miglio verde: la trama in breve e il cast

La trama de Il miglio verde si dipana attraverso la tecnica del flashback. L’ex guardia penitenziaria Paul Edgecombe, racconta dal letto della casa di riposo di cui è ospite una toccante vicenda accaduta molti anni prima, nel 1935. Al centro della narrazione si trova l’afroamericano John Coffey, condannato a morte per un crimine terribile, l’omicidio e lo stupro di due bambine. Qualcosa, tuttavia, non torna.

Il titolo si riferisce al colore dell’ultimo tratto di pavimento che i condannati a morte devono precorrere dalla cella alla sedia elettrica, verde cedro, per l’appunto.

Per quanto riguarda il cast, segnaliamo Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt, James Cromwell e uno strepitoso Michael Clarke Duncan nel difficile ma bellissimo ruolo di John Coffey.

Qual è l’opera da cui è tratto il film?

Il miglio verde è l’ottima trasposizione cinematografica dell’omonima storia scritta da Stephen King e pubblicata nel 1997 in sei puntate. Pur con alcune differenze, la pellicola si mantiene piuttosto fedele al racconto originale. Il compito più arduo per il regista e produttore del film, è stato quello di dover sintetizzare l’opera in un unico grande capitolo ma i risultati, come chiunque può notare, sono stati eccellenti.

Il miglio verde, titolo originale The Green Mile, è una favola drammatica che offre allo spettatore spunti di riflessione ai quali è praticamente impossibile sfuggire. Su tutto si staglia l’obbrobrio del razzismo e delle insopportabili ingiustizie che ne derivano, ma c’è spazio anche per profonde considerazioni sulla pena di morte, la condizione delle carceri e i soprusi a cui, a volte, i detenuti vengono sottoposti. Le 2 ore e 12 minuti del film passano in fretta e lasciano il segno.