Dopo dieci anni dall’ultima puntata, Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola, torna a popolare il piccolo schermo con una nuova stagione de I Cesaroni 7, in arrivo prossimamente su Canale 5. Una storia che riparte dal cuore di casa, tra affetti di sempre, nuovi volti e problemi inattesi.

I Cesaroni 7, il cast: la famiglia Cesaroni si allarga: vecchie certezze e nuovi arrivi

Giulio vive oggi una vita pienamente dedicata alla famiglia. È rimasto il punto di riferimento affettuoso e solido di sempre, amministrando la casa con amore e trascorrendo il tempo con gli amici storici come Stefania (Elda Alvigini). Attorno a lui si muove una famiglia ancora più numerosa:

Rudi (Niccolò Centioni) e Mimmo (Federico Russo) sono ormai adulti;

Marco (Matteo Branciamore) convive con la nuova compagna Virginia (Marta Filippi) ;

C’è il piccolo Adriano (Pietro Serpi) ;

Da New York è arrivata Marta (Valentina Bivona), figlia di Marco ed Eva.

Un microcosmo ricco di affetto, ma anche di complicazioni.

Un segreto che rischia di cambiare tutto: la bottiglieria è in crisi

Dietro l’apparente serenità si nasconde un problema serio: la storica bottiglieria di famiglia è in grave difficoltà economica e rischia di essere messa all’asta. A peggiorare le cose, ci sarebbe proprio Augusto (Maurizio Mattioli), fratello di Giulio, dietro questa situazione. Al fianco di Giulio, in bottiglieria, ritroviamo un volto amatissimo: Walter Masetti (Ludovico Fremont), amico inseparabile di Marco sin dai tempi del liceo, oggi impiegato come cameriere.

Due new entry d’eccezione e nuovi intrecci narrativi

Tra le novità più interessanti, spiccano due ingressi nel cast:

Carlo (Ricky Memphis) , padre di Virginia e consuocero di Giulio, un personaggio bizzarro e sopra le righe;

Livia (Lucia Ocone), eccentrica e imprevedibile, che sarà decisiva nell’impresa di salvare la bottiglieria.

Inoltre, si uniscono alla serie anche Andrea Arru, nel ruolo di Olmo, un ragazzo neuro-divergente, e Chiara Mastalli nei panni della madre Ines, con cui Mimmo vivrà una storia d’amore complicata.

Giulio tra passato e presente: un ritorno che promette emozioni

“I Cesaroni – Il ritorno” segna un nuovo capitolo nella vita di Giulio, ora padre, nonno e imprenditore alle prese con sfide più complesse di quanto immaginasse. Salvare la bottiglieria non sarà solo una questione economica, ma anche una missione personale per ritrovare sé stesso in un mondo profondamente cambiato.

Il conto alla rovescia è partito: i fan non vedono l’ora di tornare a casa Cesaroni, tra risate, emozioni e quel calore familiare che ha reso la serie un cult della televisione italiana.

Ricordiamo che “I Cesaroni- il ritorno”, è scritta da Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera, è una coproduzione Publispei – RTI/ Mediaset, prodotta da Verdiana Bixio. Sarà composta da dodici episodi e sarà come sempre ambientata nel quartiere Garbatella.