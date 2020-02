Nuovi concorrenti faranno il loro ingresso al Grande Fratello Vip 2020 lunedì 17 febbraio 2020. Il reality condotto da Alfonso Signorini si confronta bene con la contro programmazione di Rai 1 e mantiene gli ascolti previsti dalla rete. Da stasera (lunedì) nuovi ingressi nella Casa di Cinecittà. Scopriamo chi sono…

Al Grande Fratello Vip 2020, arrivano nuovi concorrenti: ecco chi sono

Signorini, già nella puntata del 14 febbraio 2020 aveva fatto intuire che ci sarebbero stati nuovi innesti nella Casa più spiata d’Italia. Ed ecco arrivare nella puntata di stasera, lunedì 17 febbraio, nuovi coinquilini. Come saranno accolti in Casa dagli altri gieffini? Di solito chi entra dopo, quasi un mese, non è visto di buon occhio perché ormai molte dinamiche si conoscono e i caratteri degli altri inquilini, sono più o meno scoperti.

Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati nuove concorrenti al Grande Fratello Vip 2020

Saranno loro ad entrare nella Casa più spiata d’Italia, ma non sappiamo se saranno tutte delle concorrenti o dovranno “guadagnarsi” l’entrata. Nel senso che è probabile che il pubblico sia chiamato al televoto per scegliere chi dovrà rimanere in Casa.

Cosa dobbiamo aspettarci da questi nuovi ingressi? Le dinamiche di coppie sembrano tutte sviscerate, almeno quella di Pago e Serena che sembrano ormai forti del loro amore, e nessuna rivelazione dall’esterno sembra scalfirli. Certo la presunzione e l’arroganza della Enardu la rende ogni giorno più antipatica al pubblico che la mal tollera senza se e senza ma.

La donna è al televoto, in positivo, con Fabio Testi, e proprio lunedì sera scopriremo se il pubblico salverà l’una o l’altro concorrente.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Fabio e Serena. #GFVIP pic.twitter.com/9YOm2jyE1b — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2020

Ma un’altra concorrente vivrà momenti difficili nella Casa del GFvip: Antonella Elia. La donna dopo aver avuto una lite furibonda con Patrick Ray Pugliese forse sarà messa al corrente di nuove foto, edite dal settimanale Spy che ritraggono il fidanzato della Elia, Pietro, che bacia sulla bocca un’altra donna.

Grande Fratello Vip 2020, l nuovi concorrenti: cenni su di loro

Una delle new entry che varcherà la Porta Rossa di Cinecittà sarà Teresanna Pugliese che ricorderete certamente come tronista di Uomini e Donne. Il suo percorso all’interno del dating show della Filippi fu abbastanza travagliato. Dopo aver detto no al tronista Samuele Nardi che l’aveva scelta, salì sul trono e scelse Antonio Passarelli. Con lui la storia naufragò dopo poco tempo ed è tornata per la terza volta a Uomini e Donne, per corteggiare il tronista Francesco Monte (a sua volta ex corteggiatore di Teresanna).

Alla fine, i due uscirono insieme dal programma ed ebbero una relazione lunga 8 mesi. La Pugliese ha poi incontrato l’amore lontano dalle telecamere, con l’imprenditore Giovanni Gentile. La coppia ha avuto un figlio, Francesco, nato nel 2015, e si è unita in matrimonio nel 2017.

Le altre due concorrenti sono Asia Valente e Sara Soldati. La prima è una blogger campana, milanese d’adozione con un fisico da urlo. Ha partecipato al prequel Saranno Isolani, dell’Isola dei Famosi 13 ed è molto proiettata nel mondo dello spettacolo. Le sue foto sono apparse anche in un numero di PlayBoy.

Sara Soldati è una modella italiana molto bella fidanzata dell’ex portiere del Chelesa che fa impazzire i suoi followers su Instagram con le foto in giro per il mondo in pose molto hot.

Vi piacciono queste nuove concorrenti? Chissà che possano “svegliare” i maschietti della Casa…