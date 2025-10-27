Novità in arrivo al Grande Fratello 2025, il reality show presentato da Simona Ventura su Canale 5. A partire da questa settimana la prima serata raddoppia con un duplice appuntamento. Ecco quando andrà in onda.

Grande Fratello 2025 quando inizia? Doppio appuntamento in diretta su Canale 5

Il Grande Fratello 2025 raddoppia l’appuntamento settimanale su Canale 5. Il reality show, affidato quest’anno alla conduzione di Simona Ventura, dopo il ritorno alle origini con una sola diretta a settimana trasmessa il lunedì sera su Canale 5 fa un passo indietro e raddoppia. Da questa settimana, infatti, il Grande Fratello andrà in onda sia il lunedì che il giovedì in prima serata su Canale 5. Il motivo? A spiegarlo ci ha provato Super Simo ospite de Il Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni dove ha dichiarato:

«Il pubblico ama entrare nel vivo delle relazioni, delle alleanze e dei contrasti. Due puntate a settimana permetteranno di raccontare meglio la quotidianità dei concorrenti, offrendo uno sguardo più completo e appassionante su ciò che accade nella Casa più spiata d’Italia».

Grande Fratello 2025 raddoppia su Canale 5

La decisione di Mediaset che, inizialmente aveva annunciato una sola puntata a settimana, è forse arrivata dopo gli ascolti non proprio entusiasmanti delle prime puntate. Dopo il debutto della prima puntata con 2.813.000 telespettatori e uno share del 20,4%, il reality show è crollato registrando 1.873.000 spettatori e il 14,2% di share nell’ultima puntata. Numeri che hanno spinto Mediaset a rilanciare il programma e un format che negli ultimi anni ha più volte mostrato segni di stanchezza.

Già le precedenti edizioni Vip di Alfonso Signorini aveva evidenziato una progressiva perdita di appeal. Ora, nonostante la novità e l’arrivo di Simona Ventura, il programma non è riuscito a coinvolgere più di tanto i telespettatori. Intanto nella casa del GF cresce l’attesa per scoprire chi sarà il terzo concorrente eliminato tra Benedetta, Matteo e Rasha.