Si è conclusa la semifinale del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. A pochi giorni dalla finale, il gioco è entrato nel vivo con una tripla eliminazione e la proclamazione del quarto e quinto finalista. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 21 marzo 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 46ima puntata del Grande Fratello 2024 di giovedì 21 marzo

La quarantaseiesima puntata del Grande Fratello di giovedì 21 marzo 2024 è iniziata con lo scontro tra Federico Massaro e Rosy Chin. Il modello durante la settimana si è scontrato prima con la food influencer e poi con Perla Vatiero. Intanto nella casa alcuni hanno cominciato ad ipotizzare che il modello sia interessato alla bella Perla, ma la fidanzata di Mirko precisa: « non è proprio la tipologia di persona, assolutamente no. Non ho mai avuto nessun pensiero nei suoi confronti». Poco dopo Perla incontra Mirko che la incoraggia a non arrendersi a pochi giorni dalla finale: «sono qui, è stato un percorso difficile, il nostro, non ti fa influenzare da quello che dicono. Sto aspettando te, tutto il resto quello che verrà dipenderà da noi, mi raccomando rimani lucida, stai tranquilla, non ti far prendere da pensieri inutili e strani».

Non sono mancate le sorprese: la prima per Alessio che ha riabbracciato Anita, mentre Federico in giardino ha ritrovato la ex fidanzata Yunji. Durante la semifinale spazio anche a due televoto flash e alla proclamazione del quarto e quinto finalista del GF rispettivamente Simona Tagli e Perla Vatiero.

Chi è uscito ieri sera 21 marzo 2024 dal Grande Fratello? Tripla eliminazione: fuori Alessio, Federico e Giuseppe

Durante la quarantaseiesima puntata del Grande Fratello 2024 spazio al verdetto del televoto che questa settimana ha decretato l’eliminazione di una concorrente. Al televoto in sfida Simona Tagli, Federico Massaro e Alessio Falsone?. Il concorrente meno votato dal pubblico è stato Alessio Falsone. Ecco le percentuali di voto: Simona Tagli conquista il 50%, seguita da Federico Massaro con il 32% e ultima posizione per Alessio Falsone che ha raccolto solo il 18%.

Non solo, durante la diretta doppio televoto flash che ha sancito anche l’eliminazione di Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 21 marzo

Dopo i due televoto flash che hanno proclamato il quarto e quinto finalista e l’eliminazione definitiva di due concorrenti, non ci sono state nomination. Al televoto sono andati i tre concorrenti sospesi: Letizia, Sergio e Greta. Chi vuoi in finale tra Letizia, Sergio e Greta? Il concorrente più votato sarà il sesto finalista nella puntata finale di lunedì 25 marzo 2024 e gli altri due definitivamente eliminati.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 21 marzo

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella quarantaquattresima puntata del GF di giovedì 21 marzo 2024: