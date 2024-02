Si è conclusa da poco la 34ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Una puntata ricca di colpi di scena che ha segnato il ritorno nella casa di Giuseppe Garibaldi dopo il malore, ma anche l’uscita a sorpresa di Fiordaliso che ha deciso di abbandonare il gioco. Si segnala anche l’ingresso di due nuovi concorrenti. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 5 febbraio 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 34ima puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 5 febbraio

La trentatreesima puntata del Grande Fratello di lunedì 5 febbraio 2024 è iniziata con il ritorno di Giuseppe Garibaldi. Dopo il malore avuto nella casa, il bidello di Reggio Calabria è stato trasportato in ospedale per dei controlli. Prima di rientrare nella casa, Giuseppe arriva in studio per raccontare cosa è successo: “ho mangiato pochissimo, mi sono messo sul tapino roulant a correre ad alta velocità dopo 1 ora e 15 di corsa. Sono svenuto e da lì non ricordo più nulla. Mi sono spaventato, ma sto bene”. Il ritorno nella casa è accolto con grandissimo affetto da tutti i concorrenti. Spazio poi al primo scontro tra Vittorio e Marco Maddaloni. Il modello ha dato del comodino al campione di judoka che ribatte: “ti giudicavo in modo diverso, non sono un comodino, rispetto le idee e i pensieri“.

Poco dopo Beatrice riprende ancora Perla che si difende chiarendo la questione “buon partito” e il suo desiderio di carriera precisando: “ho semplicemente cercato la mia libertà, essere indipendente, crearmi un qualcosa indipendentemente dall’uomo con cui si sta“. Intanto nella casa arriva Mirko per un confronto con Perla: una sorta di dichiarazione d’amore che fa sognare i fan! La puntata prosegue con una bella sorpresa per Rosy Chin che riabbraccia i figli e con lo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. A sorpresa poi arriva la decisione di Fiordaliso: “non ce la faccio più, sono arrivata. E’ difficile rimanere rinchiusa nella casa, ho voglia d’aria“. Sul finale una bella sorpresa anche per Grecia Colmenares che riabbraccia l’ex marito Marcelo Pelegri.

Chi è uscito ieri sera 5 febbraio 2024 dal Grande Fratello?

Durante la trentaquattresima puntata del Grande Fratello 2024 spazio anche al verdetto del televoto con il nome del primo concorrente candidato alla prossima eliminazione. Il pubblico da casa era chiamato a decidere chi salvare tra Beatrice, Vittorio, Stefano e Letizia. Le prime due a salvarsi sono Beatrice e Letizia.

In lizza per l’eliminazione restano Stefano e Vittorio. Alla fine è proprio Stefano il concorrente meno votato dal pubblico e quindi il primo candidato alla prossima eliminazione.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 5 febbraio

Durante la lunga diretta del GF spazio anche alle nomination. Anche in questa puntata nessun concorrente, ma tutti contro tutti. I concorrenti più votati nella casa sono: Beatrice, Vittorio e Federico. A loro si aggiunge Stefano, il primo concorrente scelto dal pubblico come candidato alla prossima eliminazione.

Chi vuoi salvare tra Beatrice, Stefano, Vittorio e Federico? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di lunedì 12 febbraio 2024.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 5 febbraio

