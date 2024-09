E’ calato il sipario sulla seconda puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 19 settembre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 2a puntata del Grande Fratello 2024 di giovedì 19 settembre

La seconda puntata del Grande Fratello di giovedì 19 settembre 2024 è cominciata con i saluti e i ringraziamenti di Alfonso Signorini al pubblico da casa e con un pensiero a tutti i cittadini che sono stati colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna. «Non possiamo non andare con il pensiero a quanti in questo momento in Emilia Romagna stanno lottando contro una natura ingrata. Vi siamo vicini con il cuore, ma facciamo un altro tipo di programma» – sono le parole di Alfonso Signorini che poco dopo presenta le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Una puntata ricca di colpi di scena e sorprese: a cominciare dall’arrivo in studio di Loredana Lecciso che ha accompagnato la sorella Amanda, prossima concorrente del GF. «Mi emoziona, è una grande emozione essere qui. L’idea che venga mia sorella, è più giovane di noi, al Grande Fratello sto apprezzando una cosa molto preziosa. Per noi è una sorella-figlia» – sono le parole della moglie di Al Bano.

Si entra poi nel vivo della puntata con i dubbi su Jessica Morlacchi che divide il pubblico dei social. “Ci è o ci fa?” – si chiedono in tantissimi – ma è la stessa cantante dei Gazosa a difendersi: «sono così, ma spero sempre nella cura». Spazio poi a Shaila Gatta che durante la settimana ha avuto una crisi di pianto e ha trovato conforto in Lorenzo. Tra i momenti più emozionanti la storia di Ilaria Galassi di Non è la Rai che è sopravvissuta ad una aneurisma: «sono vita, una miracolata. Amo la vita, ma vivo come la voglio vivere io e basta».

Chi è uscito ieri sera 19 settembre dal Grande Fratello?

Durante la seconda puntata del Grande Fratello 2024 NON c’è stato alcun concorrente eliminato dalla casa.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 19 settembre

Durante la seconda puntata il gioco è entrato nel vivo con le prime nomination ufficiali. Tutti contro tutti, nessun concorrente immuni. Nel segreto del confessionale i concorrenti più votati sono: Elia, Tommaso, Giglio, Ila, Jessica, Non è la Rai, Lorenzo e Luca. Chi vuoi salvare?Il televoto è in positivo, visto che il pubblico è chiamato a votare il preferito. Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati guadagneranno l’immunità dalla prima eliminazione di questa edizione.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 19 settembre

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella quarantaquattresima puntata del GF di giovedì 19 settembre 2024: