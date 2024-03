E’ terminata la 43ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo presentato da Alfonso Signorini su Canale 5. La finale è sempre più vicina e nella casa è tempo di confronti, nomination e catene di salvataggio. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 14 marzo 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 44ima puntata del Grande Fratello 2024 di giovedì 14 marzo

La quarantaquattresima puntata del Grande Fratello di giovedì 14 marzo 2024 è iniziata con una bella notizia per i concorrenti: la data della finale. «La finalissima sarà lunedì 25 marzo e a Pasqua tutti a casa. Naturalmente preparatevi sarà una carneficina, dovremo fare un sacco di eliminazioni flash» – comunica Alfonso Signorini ai concorrenti della casa. Poco dopo si entra nel vivo della puntata con il rapporto tra Perla ed Alessio che si sono un pò allontanati nella casa. «Mi prendo le responsabilità per ingenuità ed esperienza. Credo che Perla abbia alimentato i dubbi delle persone con la domanda a Sergio e il confessionale sul braccialetto che regalai ad Anita e non a lei. Il mio ci facciamo male non è riferito ad altro, è una bellissima ragazza, ma non è il mio tipo» – precisa Alessio che poco dopo si confronta con Loana, la sorella di Perla, che gli ha dato del pagliaccio.

Spazio al rapporto tra Greta e Sergio che negli ultimi giorni si è evoluto con una serie di baci. Fuori dalla casa Marcella, la mamma di Greta, non è molto convinta della cosa e arriva nella casa per un confronto con la figlia. Nella casa si torna a parlare anche del triangolo tra Beatrice, Giuseppe e Vittorio, mentre Anita apre il suo cuore parlando del rapporto con l’ex fidanzato Edoardo. Infine una bella sorpresa per Letizia che riabbraccia l’amico Mario.

Chi è uscito ieri sera 14 marzo 2024 dal Grande Fratello?

Durante la quarantaquattresima puntata del Grande Fratello 2024 spazio al verdetto del televoto che questa settimana ha decretato il nome del primo concorrente candidato alla prossima eliminazione. Chi vuoi salvare tra Anita Olivieri, Federico Massaro, Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Giuseppe Garibaldi. Il concorrente meno votato dal pubblico è Anita, che di conseguenza è la prima candidata all’eliminazione. Ecco di seguito le percentuali di voto: Giuseppe Garibaldi con il 25%, Simona con il 23%, Federico con il 20%, Massimiliano con il 19% e ultimo posto per Anita con il 14% delle preferenze.

Ma non finisce qui, visto che i concorrenti sono chiamati ad una catena di salvataggio. Alessio e Sergio sono i due coinquilini non salvati dai compagni. Ad Anita, prima concorrente candidata alla prossima eliminazione, la scelta finale tra i due. Anita sceglie di scontrasi al televoto con Sergio.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 14 marzo

Durante la lunga diretta del GF spazio anche alle nomination. I concorrenti più votati sono: Greta e Simona . A loro si aggiungono Anita e Sergio. Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Simona, Anita, Greta e Sergio? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà eliminato nella puntata di lunedì 18 marzo 2024.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 14 marzo

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella quarantaquattresima puntata del GF di giovedì 14 marzo 2024: