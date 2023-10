Si è da poco conclusa la settima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata Canale 5. Una puntata ricca di emozioni e sorprese all’interno della casa. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 2 ottobre 2023 con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera 2 ottobre 2023 dal Grande Fratello?

La settimana puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 2 ottobre è iniziata nel segno di Massimiliano Varrese ed Heidi Baci. La “non coppia “continua a tenere banco all’interno della casa nonostante Heidi non perda occasione per rimarcare il suo disinteresse verso il ballerino ed attore. “Ho grande simpatia per lui da subito, ma da parte non c’è questa intensità. Non posso mentire. Non ho paura di niente, anzi io vorrei tutelare lui perchè il mio sentimento non va in quella direzione” – precisa Heidi parlando di Massimiliano Varrese. Durante la serata una bella sorpresa per l’ex Carramba Boys che riceve una bellissima lettera della ex moglie Valentina Melis.

Poco dopo un altro momento di grande commozione con la storia di Rosy Chin. La chef ed influencer ha raccontato della sua infanzia, dei problemi di obesità e di come l’amore per i suoi figli l’abbiano salvata. Un momento di grande emozioni condiviso fuori e dentro la casa. Durante la puntata spazio anche al verdetto delle nomination con quattro concorrenti a rischio eliminazione. Il pubblico da casa chiamato a votare ha eliminato Marco. Con il 16% delle preferenze, il ragazzo emiliano è stato il meno votato.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 2 ottobre

Durante la settima puntata immancabile il momento delle nomination con i concorrenti tornati tutti insieme nella casa. Dopo i nomi dei concorrenti immuni, i coinquilini si sono votati nel segreto del confessionale e con le nomination palesi nella sala led. I concorrenti più votati di questa sera sono:Beatrice, Arnold, Alex, Giselda, Letizia, Lorenzo, Valentina e Vittorio.Chi vuoi salvare tra Beatrice, Arnold, Alex, Giselda, Letizia, Lorenzo, Valentina e Vittorio? Il concorrente più votato sarò il preferito nella puntata di giovedì 5 ottobre 2023.