Si è da poco conclusa la 26ima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una puntata ricca di colpi di scena, ma anche scontri ed emozioni. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 11 dicembre 2023 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 26ima puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 11 dicembre

La ventiseiesima puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 11 dicembre è iniziata ancora una volta nel segno di Mirko, Perla e Greta. Nonostante l’eliminazione dell’ex concorrente di Temptation Island, il triangolo della Bermuda continua a tenere banco sui social. L’ex concorrente del GF si è confrontato a distanza con le due ex fidanzate soffermandosi sull’avvicinamento tra le due nella casa. ”

“Mi dispiace vedervi da qui, come mi è dispiaciuto vedervi parlare delle mie cose, parlare di me quando sono uscito, da persone mature era meglio farlo quando ero dentro. Adesso è facile perchè sono fuori e non ho la possibilità di poter esprimere il mio pensiero. Non ero entrato al GF per prendere una decisione, anzi siete arrivate voi due a rovinarmi il mio percorso perchè ad oggi se sono qui….” dice Mirko deluso dall’eliminazione della scorsa puntata. Spazio poi allo scontro tra Beatrice Luzzi e Sara Ricci, ma per l’ex attrice di Vivere anche una grandissima emozione: prima la linea della vita e poi in passerella ha riabbracciato i figli e il cagnolino Simba.

La puntata prosegue con il ritorno di Mirko nella casa del GF per il confronto finale con Perla a cui comunica la decisione: “Non ero venuto qui per prendere una decisione, non è mia intenzione farla soffrire, il sentimento di protezione ed affetto non sparirà mai nulla, ma è giusto dire che più di quello che è questo affetto non ci può essere ancora altro. Non ci può più essere nulla tra noi”. Infine le pesanti e spiacevoli accuse di Rosanna Fratello a Beatrice Luzzi: “lei utilizza le persone per farsi notare, io non ho bisogno di farmi notare, mi faccio notare da sola. Non la conosce nessuno, mi sono persa qualcosa?”,

Chi è uscito ieri sera 11 dicembre 2023 dal Grande Fratello?

Durante la ventiseiesima puntata del Grande Fratello 2023 è stato comunicato il verdetto del televoto tra Perla Vatiero, Sara Ricci, Marco Maddaloni e Vittorio.

Questa settimana il televoto NON era ad eliminazione: il concorrente meno votato è stato il primo nominato della puntata. Il verdetto finale ha visto Sara Ricca la meno votata dalla casa del Grande Fratello con solo il 3% delle preferenze, mentre Perla la più amata con il 49%.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, sabato 9 dicembre

Immancabile il momento nomination. I concorrenti immuni della serata sono: Massimiliano, Anita e Fiordaliso, mentre Giuseppe Garibaldi è l’immune dell’opinionista Cesara Buonamici. Dopo le nomination palesi e quelle nel segreto del confessionale i concorrenti più votati sono: Sara, Perla, Grecia, Beatrice e Vittorio .

Chi vuoi salvare tra Sara, Perla, Grecia, Beatrice e Vittorio? Il concorrente meno votato sarà eliminato durante la puntata di sabato 16 dicembre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 11 dicembre

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella ventesima puntata del GF di lunedì 11 dicembre 2023: