Terra Amara torna stasera – giovedì 2 maggio – in prime time su Canale 5 con due nuove puntate inedite che prenderanno il via alle 21:41 e ci terranno compagnia fino alle 23:13 circa. Cosa accadrà negli episodi in onda stasera in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset? La scomparsa di Züleyha, Adnan e Leyla farà preoccupare Hakan, che chiederà aiuto a Fikret. Nel frattempo un’altra persona scomparirà misteriosamente da villa Yaman. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Terra Amara stasera su Canale 5 con due episodi inediti

Cosa accadrà nelle puntate in onda stasera? Le anticipazioni promettono di regalarci episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Hakan, inevitabilmente preoccupato dopo la scomparsa di Züleyha e dei bambini. Cosa sarà accaduto alla Altun, ad Adnan e alla piccola Leyla?

L’uomo chiederà aiuto a Fikret per riuscire a ritrovare la moglie e i bambini al più presto. Mentre i due saranno impegnati nella ricerca però, un’altra persona sparirà misteriosamente. Azize sembrerà scomparire nel nulla e anche della nonnina si perderanno le tracce.

Terra Amara, cos’altro accade?

Nell’ultimo episodio Terra Amara in onda stasera – giovedì 2 maggio – il mistero sulla scomparsa di Züleyha sarà risolto. La donna avrà infatti deciso di allontanarsi volontariamente con i suoi figli per evitare di parlare con Hakan, stanca delle sue infinite bugie. L’intervento di Fikret si rivelerà determinante, e solo grazie a lui la protagonista accetterà di tornare a casa, non prima però di avere avuto da Hakan la promessa che quest’ultimo risolverà la questione con Hamran.

Il giovane boss della mafia libanese – giunto a Cukurova nelle scorse puntate – avrà infatti intenzione di vendicarsi di Hakan e Abdulkadir, responsabili della morte di suo padre avvenuta molti anni prima. Davanti alle continue minacce di Hakan, Züleyha ha chiesto al marito di risolvere la questione senza altri spargimenti di sangue, e ora vuole la certezza che lui mantenga la promessa fatta. Sarà davvero così?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Terra Amara. La soap – che si sta avvicinando al gran finale – tornerà in onda domenica 5 maggio a partire dalle 14:51 su Canale 5, con due nuovi episodi che si preannunciano davvero ricchi di sorprese. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.