Come rivedere, in streaming on demand, la semifinale di Grande Fratello 16? Trasmessa ieri sera, 3 giugno 2019, in prima serata e in diretta su Canale 5, l’intera nona puntata del reality show è disponibile, qui su Super guida tv, grazie al video Mediaset completo pubblicato in apertura.

Nella puntata di ieri di Grande Fratello 2019: l’annuncio con i nomi dei finalisti; i tre nuovi eliminati; Cristiano Malgioglio contro Francesca De André; tutte le altre news, da ripercorrere in streaming, in queste recenti video notizie.

Grande Fratello torna, quindi, in onda lunedì prossimo, 10 giugno 2019, con l’attesa finale di questa edizione. Condotta da Barbara D’Urso, la decima puntata sarà anche l’ultima per questa stagione televisiva.