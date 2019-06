Cristiano Malgioglio si scaglia contro Francesca De André al Grande Fratello 2019. Nella semifinale del 3 giugno, infatti, l’opinionista accusa la concorrente di essere impopolare e la replica della nipote di Fabrizio De André non stenta ad arrivare. Malgy sottolinea: “Non sono qui per fare il teatrino e parlare di te, non me ne frega un cacchio”; “Avresti potuto fare un Grande Fratello straordinario, ma non ci sei riuscita perché non sei amata“. E questa è la risposta di Francesca: “Stai facendo leccate solo perché sei amico di Dori” Ghezzi; “Ti sei permesso di parlare di mio nonno morto e mi ha ferito questo”. Tra i due, però, non manca anche l’intervento di Barbara D’Urso in difesa della De André: “Siccome stiamo facendo un gioco, a me non sembra corretto che Francesca è dentro e le venga detto che all’esterno non è amata. Primo: perché non è corretto. Secondo: perché non è vero”. Qui il video Mediaset per rivedere il momento.