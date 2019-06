E’ stato ufficialmente rivelato chi sono i finalisti di Grande Fratello 2019. Questi, infatti, i nomi dei primi 4 concorrenti che accedono alla finale del 10 giugno, per cui l’annuncio è arrivato durante la nona puntata del reality show di Canale 5:

Daniele Dal Moro (col 77% delle preferenze, ha vinto il televoto lampo contro Francesca De André, quello utile alla scelta del quarto finalista);

Gianmarco Onestini (terzo finalista ufficiale grazie al 39% dei voti, ha battuto Enrico Contarin e Michael Terlizzi nella precedente sfida lampo al televoto);

Martina Nasoni (seconda concorrente ad andare in finale, ha avuto la meglio contro Valentina Vignali ed Erica Piamonte, superando entrambe con un risultato del 55%);

Gennaro Lillio (primo in assoluto ad accedere alla finalissima, l'annuncio c'è stato nel corso dell'ottava puntata del reality).

Ma quanti sono, in tutto, i finalisti di Grande Fratello 16? Lunedì prossimo, in cinque si giocano la finalissima della trasmissione e ognuno di loro prova a “portarsi a casa” il montepremi messo in palio per il vincitore (del valore di 100.000 euro).

Il quinto ed ultimo finalista di questo Gf, viene dunque stabilito dalla nuova sfida a 3 al televoto di questa settimana, per cui la domanda posta ai telespettatori – votanti di Canale 5 è “chi vuoi in finale?”:

Enrico Contarin;

Erica Piamonte;

Francesca De André.

