Al Grande Fratello 2019, chi è che va in finale per primo? Nell’ottavo appuntamento del 27 maggio, le luci sono state puntate su di lui. E a sorpresa è arrivato l’inaspettato annuncio. Di chi si tratta? E’ Gennaro Lillio il nome ufficiale del primo finalista di questa sedicesima edizione del programma di Canale 5. Infatti, inizialmente indicato come l’altro eliminato della serata, in studio Gennaro ha poi finalmente scoperto di essere il primissimo dei finalisti; dunque, ha accesso, di diritto, all’ultima puntata del reality show. Ecco, allora, il video Mediaset ufficiale, per rivedere l’intero momento, con protagonista anche una Barbara D’Urso complice degli autori.