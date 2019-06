Chi sono gli eliminati di ieri sera al Grande Fratello? Ben 3 i concorrenti usciti definitivamente dalla Casa durante la semifinale di lunedì 3 giugno 2019: Michael Terlizzi, Valentina Vignali e Kikò Nalli.

Michael, infatti, ha perso la sfida al televoto lampo contro Gianmarco Onestini (il terzo dei finalisti) ed Enrico Contarin (25% vs 39% vs 36%). Valentina, invece, quella contro Martina Nasoni (seconda finalista) ed Erica Piamonte (17% vs 51% vs 32%). Infine, Kikò ha avuto la peggio nella sfida al televoto settimanale con Erica ed Enrico (28%). Qui i video Mediaset con le tre eliminazioni della nona puntata.