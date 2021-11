Gigi Proietti, esattamente un anno fa ci lasciava. La tv lo ricorda mandando in onda film e spettacoli del Maestro che è andato via proprio il giorno del suo compleanno. Scopriamo insieme la programmazione tv dedicata a Gigi Proietti.

Morte Gigi Proietti: film e spettacoli da rivedere sulle piattaforme e in tv

A un anno dalla scomparsa del grande attore la tv lo ricorda mandando in onda i suoi film, le fiction e gli show teatrali. Mentre domani 3 novembre esce su tutte le sale cinematografiche il suo ultimo film che si intitola ‘Io sono Babbo Natale’.

Ricordare Gigi Proietti è semplicissimo forse perché non ci ha mai lasciato. Un uomo del suo spessore, un attore della sua bravura non si può dimenticare, tuttavia è assolutamente giusto fermarsi e celebrarlo perché lo merita. Se n’è andato via esattamente un anno fa, il 2 novembre a Roma che per ironia della sorta era anche il giorno del suo ottantesimo compleanno.

Un uomo e un attore straordinario che ha vissuto la sua vita sul palco, davanti ad una macchina da presa, in scena. Le tv propongono alcuni dei suoi titoli più famosi, ma sulle piattaforme è disponibile un’ampia scelta che va dalle commedie ai film d’autore alle fiction agli spettacoli teatrali.

Edoardo Leo ricorda il “maestro fragile”: il suo ‘Luigi Proietti detto Gigi’

L’attore Edoardo Leo ricorda il Maestro con un documentario presentato alla festa del cinema di Roma il cui titolo è “Luigi Proietti detto Gigi”. Qui si documentano tre anni del lavoro del Maestro con testimonianze dei familiari e dei colleghi per ripercorrere una lunga carriera e capire il motivo del successo che lo ha accompagnato da sempre. La sua celebre frase ‘A me gli occhi’ rivoluzionò un certo modo di fare teatro.

La tv ricorda Gigi Proietti: ecco dove rivederlo

Rai Movie

ore 19.15: La Tosca di Luigi Magni

ore 21.10: Febbre da Cavallo

Rai Premium

ore 22.45 speciale Techetechete – Grazie Gigi

Gigi Proietti su RaiPlay, dalla fiction al palcoscenico

Come vi abbiamo detto ad inizio di questo articolo sono le piattaforme tv a dedicare un’ampia scelta tra film e spettacoli di Gigi Proietti per celebrarlo nel giorno della sua morte.

RaiPlay ad esempio propone film, serie tv e registrazioni televisive di spettacoli teatrali. Come lo show “Cavalli di battaglia”, che nel 2017 segnò il ritorno in tv dell’attore.

Ed inoltre: Gigi Proietti in Edmund Kean, monologo che vede protagonista lo stesso attore intento a provare la parte nel suo camerino, al Globe Theatre di Roma, e a riflettere sulle parole di Shakespeare.

C’è spazio anche per uno spettacolo più indietro nel tempo che si intitola “Attore amore mio”, del 1982, la cui regia era affidata ad Antonello Falqui. In questo show Proietti, offre al pubblico monologhi, performance canore in compagnia di attori che furono i suoi allievi come Giorgio Tirabassi o Paola Tiziana Cruciani.

Poi c’è il varietà “Fatti e fattacci”, anche questo diretto da Antonello Falqui, con due “cantastorie” d’eccezione, Gigi Proietti e Ornella Vanoni.

II programma vinse il Premio Montreux per lo spettacolo. Ma su RaiPlay ci sono anche le fiction, come:

Il maresciallo Rocca,

Il veterinario,

Una pallottola nel cuore.

Proietti sulle piattaforme: il cinema tra gli anni 60 e gli anni 80

La programmazione di Infinity

“Se permettete, parliamo di donne” (1964), diretto da Ettore Scola,

Le piacevoli notti (1966) di Crispino e Lucignani,

Lo scatenato (1967) diretto da Franco Indovina,

Brancaleone alle crociate (1970) di Mario Monicelli,

Non ti conosco più amore (1980) di Sergio Corbucci.

La programmazione di Amazon Prime Video

La matriarca (1968) di Pasquale Festa Campanile,

Meo Patacca (1972) diretto da Marcello Ciorciolini,

Bordella (1976) di Pupi Avati.

La Tosca e L’eredità Ferramonti sono su RaiPlay, mentre La mortadella (1971) di Mario Monicelli è disponibile su Now.

Gigi Proietti e i film dagli anni 90

Nel primo decennio degli anni 2000 Proietti è tra i protagonisti delle commedie di successo dirette da Carlo Vanzina.

Un’estate al mare (2008) è disponibile su Infinity (on demand), Netflix e Tim Vision;

Un’estate ai Caraibi (2009) su Infinity e Netflix;

La vita è una cosa meravigliosa (2010) su Infinity, Netflix e Amazon Prime Video.

Tutti al mare (2011), regia di Matteo Cerami, disponibile su TimVision (on demand) e RaiPlay,

Ma tu di che segno 6? (2014) di Neri Parenti, su Amazon Prime Video,

Il premio (2017), diretto da Alessandro Gassmann, disponibile su Infinity (on demand), Now e TimVision (on demand).

Proietti, da Pinocchio in cui è Mangiafuoco a Babbo Natale

Tra gli ultimi film c’è Pinocchio di Matteo Garrone (2016) che affidò a Proietti il ruolo di Mangiafuoco: il film è disponibile su Now, TimVision (on demand) e Amazon Prime Video (on demand). Se invece si vuole regalare un po’ di magia ai più piccoli, facendoli accompagnare dalla voce di Proietti, su Disney+ c’è Aladdin in cui Gigi presta la voce al Genio della lampada.

Io sono Babbo Natale’: l’ultimo ruolo di Gigi Proietti in uscita nelle sale cinematografiche il 3 novembre

Il 3 novembre arriva in sala Io sono Babbo Natale, la commedia di Edoardo Falcone. La commedia racconta la storia di Ettore a cui presta il volto Marco Giallini: un ex galeotto la cui vita non gli ha concesso attimi di felicità ma situazioni turbolente e sconnesse. E’ quindi piuttosto disilluso e disincantato dalla vita vissuta, e uscito di prigione il suo unico obiettivo è tornare a fare il rapinatore.

È così che si ritrova a casa di Nicola interpretato da Gigi Proietti, un vecchietto strampalato e simpatico che non possiede nulla di valore in Casa se non la sua grande personalità: confessa infatti al rapinatore di essere Babbo Natale.