“Io sono Babbo Natale”, è l’ultimo film interpretato da Gigi Proietti prima di lasciarci; in uscita al cinema il 3 novembre. È la storia di un ex carcerato di nome Ettore a cui presta il volto Marco Giallini che incontra un signore di nome Nicola interpretato da Proietti il quale sostiene di essere… Babbo Natale.

L’ultimo film con Gigi Proietti al cinema il 3 Novembre: “Uomini come lui difficilmente ci lasceranno mai”

In uscita il 3 novembre l’ultimo ciak di Gigi Proietti che ci ha lasciato il 2 novembre del 2020. Quest’anno la magia del Natale arriva dunque prima, con un mese di anticipo regalandoci, ad un anno dalla scomparsa del Maestro Gigi Proietti, la sua ultima pellicola “Io sono Babbo Natale”

“Io Sono Babbo Natale”, è una commedia per tutta la famiglia, tipica del periodo natalizio, ricca di buoni sentimenti e interpretata magistralmente dal Maestro Proietti e da Marco Giallini, anche lui nel cast nel ruolo di Ettore, un ex carcerato.

Un regalo di Natale in piena regola, per dare l’ultimo saluto a Gigi Proietti venuto a mancare il 2 novembre del 2020 giorno del suo ottantesimo compleanno. L’attore interprete di molti film di successo, così come di tanti ruoli in televisione nella pellicola veste i panni di Santa Claus, per cui con una barba lunga bianca e circondato da regali da spedire ai più piccoli che nel periodo natalizio, aspettano con ansia l’arrivo di Babbo Natale.

“Io Sono Babbo Natale” con Gigi Proietti e Marco Giallini per la regia di Edoardo Falcone

Le parole del regista, Edoardo Falcone sulla pellicola Io sono Babbo Natale:

“Ho scritto il film pensando a Gigi Proietti e Marco Giallini. Perché nessuno come loro poteva rendere al meglio due caratteri così diversi, ma allo stesso tempo così pieni di umanità.

Gigi se ne è andato. Il dolore è ancora vivo. Anche se uomini come lui difficilmente ci lasceranno mai. Incontrarlo è stata una fortuna. Dirigerlo un onore. Parole che potrebbero sembrare retoriche, ma che acquistano ben altro valore alla luce di quello che era questa persona.

E che è ancora, per tutti noi. Poter lavorare con lui è stato un grande “dono”. Forse Babbo Natale esiste davvero. Chissà” – continua il regista Falcone. Il film sarà presentato in pre-apertura alla 16° edizione della Festa del Cinema di Roma.

La trama di Io sono Babbo Natale in arrivo al cinema il 3 novembre 2021

La commedia racconta la storia di Ettore a cui presta il volto Marco Giallini: un ex galeotto la cui vita non gli ha concesso attimi di felicità ma situazioni turbolente e sconnesse. E’ quindi piuttosto disilluso e disincantato dalla vita vissuta, e uscito di prigione il suo unico obiettivo è tornare a fare il rapinatore.

È così che si ritrova a casa di Nicola interpretato da Gigi Proietti, un vecchietto strampalato e simpatico che non possiede nulla di valore in Casa se non la sua grande personalità: confessa infatti al rapinatore di essere Babbo Natale. Come andrà a finire?

Non ci resta che andare al cinema il 3 novembre per vedere l’epilogo di questa storia delicata che è anche l’ultimo regalo che ci ha fatto il grande Gigi Proietti.