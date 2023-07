È iniziata la 53esima edizione del Gifoni Film Festival 2023 che si tiene dal 20 al 29 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Tantissimi sono gli ospiti e gli appuntamenti previsti per questi giorni. Tutto ruota intorno al tema di quest’anno dedicato agli ‘indispensabili‘. Scopriamo insieme il programma del festival di cinema per ragazzi numero uno al mondo che vanta 6500 giurati.

Giffoni Film Festival 2023: gli ospiti più attesi e i vari appuntamenti

Grande attesa non solo per i film, molti in anteprima, ma anche per i numerosi ospiti che partecipano al Giffoni Film Festival. Ieri la giornata inaugurale del Festival si è aperta con la presenza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e dell’attrice Diana Del Bufalo che ha rilasciato un’intervista al nostro inviato. Ma la giornata di ieri, 20 luglio, ha visto la presenza anche dello scrittore e poeta Erri De Luca, di Vanessa Scalera, Angelina Mango, Serepocaiontas e FEM. Vediamo insieme chi sono gli ospiti previsti per i prossimi giorni.

Ospiti e programma del 21 luglio del Giffoni 2023

Per la prima volta al Giffoni Film Festival ci sarà anche l’attrice Caterina Guzzanti. Attenzione anche al mondo politico con la Visita Ufficiale del Vicepresidente del Consiglio – Ministro degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – ANTONIO TAJANI.

L’evento speciale è la proiezione del film ‘Stranizza D’amuri‘ con la partecipazione di GIUSEPPE FIORELLO – SAMUELE SEGRETO – GABRIELE PIZZURRO – ANTONIO DE MATTEO – FABRIZIA SACCHI – GIUSEPPE LO PICCOLO – ALESSIO SIMONETTI – ROBERTO SALEMI – ANITA POMARIO. Per il mondo della musica saranno presenti Gabriele Vagnato e 6 influencer di Music Distraction (NICHOLAS GOLDONI – NICOLE MICOLI – LUDOVICA OLGIATI – NICKY PASSARELLA – MATTEO VALENTINI – KIRO EBRA).

Ci sarà anche un evento speciale Warner Bros. Discovery presenta BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO che vedrà la partecipazione di ERNST KNAM – DAMIANO CARRARA – TOMMASO FOGLIA – BENEDETTA PARODI. Nella sala verde alle 15.30 spazio all’attore e regista Claudio Bisio. Tra i giornalisti ci saranno Marco Travaglio e Valerio Nicolosi con la proiezione di ‘Formiche’.

In Piazza Umberto I previsto lo spettacolo di JUNIOR SAX e la sera la partecipazione di NICHOLAS GOLDONI – NICOLE MICOLI – LUDOVICA OLGIATI – NICKY PASSARELLA – MATTEO VALENTINI – KIRO EBRA. In piazza Fratelli Lumière

presentato da Rebecca Staffelli con Elena Scisci ci sarà lo spettacolo di ALFA e JPATA & OFF SAMUEL.

Ospiti e programma del 22 luglio

L’ospite più atteso è Carlo Verdone che con Ludovica Martino e Sangiovanni incontrerà i giffoner con un evento speciale dedicato alla seconda stagione di ‘Vita da Carlo’. Nella Sala Truffaut, la Giuria incontra MASSIMILIANO GALLO e LUCIANO SPINELLI terrà un Evento powered by COMIX. Ci sarà anche Christian Cotugno, in arte Hermes. TOMMASO RAGNO si racconterà ai giurati: attore versatile e poliedrico, reduce dal grande successo di Nostalgia di Mario Martone che gli è valso il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista. Direttamente da Mare Fuori, ci sarà l’attrice Giovanna Sannino. In piazza Fratelli Lumière si parte con la MASTERCLASS ON STAGE di LUIGI STRANGIS e alle 22 lo spettacolo con FEDERICA CARTA e ISIDE.

Ospiti e programma del 23 luglio

Ritorno gradito al Giffoni è quello dell’attore, conduttore televisivo e regista Paolo Ruffini. Da Mare Fuori e Doc, la Giuria Incontra l’attore GIACOMO GIORGIO e MARIO DI LEVA. Nella sala Truffaut, DANIELE DAVI con l’Evento powered by COMIX. In Sala Verde si terrà il WORKSHOP +18 (Ingresso riservato agli iscritti della sezione Generator +18) con PAOLO RUFFINI (attore, regista), alle 16:30 con FRANCESCA AMITRANO (direttrice della fotografia) e alle 17:30 con SYDNEY SIBILIA (regista, sceneggiatore e produttore cinematografico).

Alle 18 nella Sala Blu ci sarà COSTANTINO DELLA GHERARDESCA (Conduttore televisivo). In piazza Fratelli Lumière, gIANMARIA e FOLLYA.

Ospiti e programma del 24 luglio

Il 24 luglio in anteprima mondiale sarà presentato il film d’animazione ‘Le stelle di Dora. Le sfide del generale Carlo Alberto della Chiesa’ con la partecipazione di FRANCESCO PANNOFINO – DOMITILLA D’AMICO – GIUSEPPE TORTORA – FABIO SARTORI – RICCARDO CIMINO – RAFFAELE TEDESCO – CIAJ ROCCHI – MATTEO DEMONTE. La giuria incontra LUCREZIA GUIDONE e ARTEM, direttamente da Mare Fuori. Nella Sala Verde ci saranno RICCARDO MILANI (regista, sceneggiatore) e alle 16:00 MARIO MARTONE (regista, sceneggiatore), alle 17:30 NICOLETTA ERCOLE (costumista) e alle 18:00 HAIDER RASHID (giffoner, regista).

In piazza Lumiére spettacolo con Wax e Ermal Meta.

Ospiti e programma del 25 luglio

Il 25 luglio sarà il momento dell’attore e regista Antonio Albanese, che sarà pronto a confrontarsi con i ragazzi insieme a Francesco Arca e Simona Tabasco (da poco nominata agli Emmy). L’evento speciale vedrà la proiezione del Film Barbie. Prevista anche la masterclass ENZO D’ALÓ e MARCO ZANONI con I segreti dietro il film d’animazione MARY E LO SPIRITO DI MEZZANOTTE by Enzo D’Alò (Italy, 2023).

Nella Sala Verde, ci saranno BRUNO OLIVIERO (sceneggiatore) e a seguire FRANCESCO GRISI e SUSANNA CALABRESE. In piazza Lumière, ROSA CHEMICAL e JUNIOR CALLY.

Ospiti e programma del 26 luglio

Il 26 luglio ci sarà l’evento speciale Rai Fiction e Lux Vide presentano: BLANCA 2 by Jan Maria Michelini, Michele Soavi (Italy, 2023, serie TV), Incontro riservato ai giurati delle sezioni Generator con la partecipazione di MARIA CHIARA GIANNETTA e SARA CIOCCA. Nella sala verde, ANTONIA TRUPPO (attrice) e poi alle 16:30 Vero o falso? L’impegno del servizio pubblico contro le fake news, Evento organizzato da RAI in collaborazione con l’talian Digital Media Observatory (IDMO), progetto cofinanziato dell’Unione Europea con FRANCESCO GIORGINO – Direttore dell’Ufficio Studi RAI. Alle 17:30 ANGELO CURTI (produttore cinematografico).

In Piazza Fratelli Lumière ci saranno DISS GACHA e MANINNI.

Ospiti e programma del 27 luglio

Uno degli ospiti più attesi del Giffoni Festival 2023 del 27 luglio è Matteo Paolillo, attore e cantante. La Giuria incontra LAURA ADRIANI. In questa giornata ci sarà anche Joe Bastianich, da poco vincitore, insieme ad Andrea Belfiore, dell’ultima edizione di Pechino Express. L’evento speciale è DeAKids TV presenta SUMMER LIMITED EDITION by Mario Vitale (Italy, 2023, serie TV) con la partecipazione di ALESSIO PRATICO’ – NICOLE SORACE – ILENIA LAZZARIN – LUCA SETA – FRANCESCO MURA – MARIO VITALE.

Nella sala verde, WORKSHOP +18 Ingresso riservato agli iscritti della sezione Generator +18 con ANDREA ROMEO (critico cinematografico, distributore I Wonder Pictures). Alle 16:30 LUDOVICO CLEMENTE, CPM Music Institute e alle 17:30 LUCA BARBARESCHI (attore, regista e produttore cinematografico). In Piazza Fratelli Lumière, EMANUELE ALOIA e BERNA.

Ospiti e programma del 28 luglio

Il 28 luglio, la giuria incontra FEDERICO CESARI. L’evento speciale è Rai Fiction presenta ‘NOI SIAMO LEGGENDA ‘by Carmine Elia (Italy, 2023, serie TV), Incontro riservato ai giurati delle sezioni Generator con la partecipazione di EMANUELE DI STEFANO – GIULIA LIN – MILO ROUSSEL – SOPHYA GERSHEVICH. L’altro evento speciale +10 è Netflix presenta DI4RI – seconda stagione (Italy, 2023, serie TV) con la partecipazione di ANDREA ARRU – FLAVIA LEONE – FIAMMA PARENTE. Nel workshop spazio a SIMONE GIALDINI (direttore generale ANEC) e alle 16:30 BIANCA NAPPI. Presente anche lo scrittore e appassionato di psicologia Massimo Bisotti.

In piazza fratelli Lumière, MERK & KREMONT e LOLITA.

Gli ospiti del 29 luglio del Giffoni Festival 2023

Nel giorno conclusivo del Festival, ospiti sono la giovane attrice Pilar Fogliati e Raul Bova. L’evento speciale infatti prevede Lux Vide in collaborazione con RTI presentano

I FANTASTICI 5 by Alexis Sweet, Laszlo Barbo (Italy, 2023, serie TV), Incontro riservato ai giurati delle sezioni Generator con la partecipazione di RAOUL BOVA – VITTORIO MAGAZZU’ – ENEA BAROZZI – FIORENZA D’ANTONIO – CHIARA BORDI.

Il workshop è invece con GISELLA MARENGO (attrice, produttrice cinematografica)

e alle 17:00 con FRANCESCO RUSSO (attore). Spettacolo conclusivo con la band autrice del tormentone estivo THE KOLORS e BLEU SMITH.