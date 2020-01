Grande Fratello Vip 2020 arriva con un carico di novità sorprendenti: si parte immediatamente con un televoto fra gli ex gieffini, si inaugura un nuovo ambiente, una “stanza anni ‘80” e torna l’odiato tugurio, dove andranno i concorrenti più sfortunati.

Grande Fratello Vip parte col televoto tra i quattro ex concorrenti del Grande Fratello

Come già saprete, ci sono 4 Highlander del Grande Fratello, ovvero degli ex concorrenti che si contenderanno due posti nel cast ufficiale di quest’anno. I quattro ex gieffini sono Pasquale Laricchia (ex GF3), Salvo Veneziano (ex GF1), Sergio Volpini (ex GF1), Patrick Ray Pugliese (ex GF4).

SPOILER 🔥💣

Quattro Highlander del Grande Fratello parteciperanno al #GFVIP: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese… 😏😍 pic.twitter.com/2jWCDzBaN0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2020

Il pubblico chi preferirà tra i quattro? Sono dei personaggi molto amati, che durante le loro edizioni hanno ottenuto un riscontro pazzesco. Stavolta, chi avrà la meglio?

Ormai ci siamo, l’attesa è finita e mercoledì 8 gennaio in prima serata su canale 5 uno sfavillante Alfonso Signorini aprirà le porte del reality show più longevo della tv italiana. L’appuntamento con il GFVIP proseguirà ance venerdì 10 gennaio e a poche ora dall’inizio stando alle anticipazioni di Blogo, ci saranno delle belle novità per il pubblico.

In arrivo una stanza anni Ottanta nel Grande Fratello Vip

Oltre al ballottaggio tra i quattro ex gieffini ci sarà l’arrivo di una stanza anni ’80 dove molto probabilmente rimarranno i 4 che – almeno inizialmente – non saranno con il resto del gruppo.

Sarà un locale lontano dalla Casa principale, che avrà come tema principale gli anni Ottanta, per cui chi vi vivrà dovrà vestirsi e comportarsi come se vivesse appunto in quegli anni.

Escamotage, per altro già sperimentato a Il Collegio, il docu-reality di Rai Due che ha avuto un ottimo riscontro con il pubblico. Alla fine del televoto solo due degli ex potrà entrare in gara e diventare concorrente a tutti gli effetti del GFVIP.

Torna il tugurio al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

Tra le altre novità del Grande Fratello Vip di questa edizione del 2020 tornerà il tugurio, ovvero una zona della Casa, lugubre e fatiscente dove non ci saranno tutti gli agi della Casa principale. Stanza che nelle edizioni passate, quelle con le persone comuni ha regalato momenti divertenti e singolari.

Chi sono gli opinionisti del Grande Fratello Vip 2020?

Al Grande Fratello Vip 2020 quest’anno ci sono due opinionisti nuovi di zecca che non hanno mai partecipato a reality in questo ruolo. Il primo è il cantante Enzo Ghinazzi, in arte Pupo che negli anni abbiamo imparato a conoscere come uno che non le manda a dire.

L’altra opinionista invece è Wanda Nara, moglie e agente dell’ex giocatore dell’Inter Mauro Icardi.

Il cast del Grande Vratello Vip 2020

Prenderanno parte al reality prodotto da Endemol Shine Italy: oltre ai 4 ex gieffini, il giornalista Michele Cucuzza, il giovane Paolo Ciavarro, l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, la produttrice Rita Rusic, il cantante Pago, la soubrette Antonella Elia, l’attore Andrea Montovoli, la modella Fernanda Lessa, l’attore Fabio Testi, l’attrice Licia Nunez, lo showman e attore Antonio Zequila, il gironalista Aristide Malnati, la web influencer Clizia Incorvaia, la modella Paola Di Benedetto, la conduttrice Adriana Volpe. In forse Barbara Alberti, Ivan Gonzales che probabilmente entreranno in corsa. E c’è poi la nostra anteprima con Elisa De Panicis che parteciperà anche lei.