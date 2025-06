Abbiamo incontrato Francesco Paolantoni al Filming Italy Sardegna Festival, tra cinema, televisione e… Napoli! In un clima di festa e grande passione per lo spettacolo, ci ha raccontato cosa ne pensa del festival, del futuro del suo amico Stefano De Martino in TV, e naturalmente del suo amatissimo Napoli, tra sogni di scudetto e arrivi da Champions.

Intervista a Francesco Paolantoni al Filming Italy Sardegna Festival

Francesco Paolo Antonio, il film in Italy, il festival del cinema in Sardegna. Tu sei uomo di televisione, come ti stai trovando?

Bene. Non so perché mi abbiano invitato, però va bene. Forse perché vado spesso al cinema… però bene, bene. È un bellissimo ambiente, siamo tutti amici, quindi è divertente.

Forse perché il tuo presidente, che è un produttore cinematografico, ha fatto un film bellissimo quest’anno. Avete fatto una parata scudetto che da sola vale più di tutti i film italiani.

Un film bellissimo, tratto da una storia vera: il quarto scudetto. Siamo molto contenti. Ecco, forse è per questo. È stato grande De Laurentiis, devo dire.

Senti, rinnovo di Conte… arriva De Bruyne. Questo Napoli può sognare veramente oltre lo scudetto?

Mi sa di sì… però non lo diciamo! Ma mi sa di sì. Perché De Bruyne, McTominay, e poi ci sono anche altri arrivi. Ci aspettiamo molto.

A De Bruyne la daresti la 10 del Dios?

Non la voglio dare a nessuno.

Anche tua moglie dice “non se può fa’”, eh? Forse è più tifosa di te.

Dios è Dios. Per carità, sono meravigliosi tutti, ma… Dios è Dios.

Tornando alla televisione, ti devo dire: il tuo amico Stefano De Martino ha dovuto cedere. Stasera tutto è possibile è stato confermato in maniera ufficiosa. Ufficialmente lo sapremo il 27, quando sveleranno i palinsesti, ma è già stato portato in Cda. Sei felice di questa cosa? Che ci dici?

Moltissimo. È una trasmissione unica, non è ripetibile. C’è un’armonia e un’alchimia impossibili da ricreare altrove. È talmente amato quel programma che credo che Stefano non possa non farlo. Le richieste delle persone, l’amore che ci dimostra la gente… è troppo forte. Non si può abbandonare.

Ti prendi un po’ di merito per questa decisione di Stefano? Giovanni Esposito mi ha detto “io gliel’ho detto: lo deve rifare, lo deve rifare!”. Ci avete messo del vostro?

Ovviamente. Tutti gli abbiamo detto che avremmo potuto comunque fare qualcosa insieme, ma l’armonia e l’alchimia di quel programma sarebbe stato difficile ricrearle in un altro contesto. Alla fine si è convinto, ha detto “è vero, è così”… quindi aspettiamo il 27 per l’ufficializzazione.

Passando a un altro amico… Carlo Conti. Lo torni a trovare a Tale e Quale?

Spero di sì! Mi sono divertito moltissimo con lui, per cui molto volentieri farei una scappata, una puntata, un’improvvisata lì da lui con grande piacere.