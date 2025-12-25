Variazione palinsesto Mediaset: Forbidden fruit sospesa il 25 e 26 dicembre. Quando tornerà in TV e cosa vedremo al suo posto? Continua a leggere per scoprire i dettagli del pomeriggio di Natale e Santo Stefano su Canale 5.

Cambio palinsesto Mediaset Natale e Santo Stefano: salta Forbidden fruit

Come ogni anno, in vista delle festività natalizie i vertici di Cologno Monzese apportano alcune modifiche al palinsesto di Canale 5. Nel dettaglio, le principali variazioni riguarderanno le serie tv pomeridiane (tra le quali c’è anche Forbidden fruit), che in questi giorni di festa non si presenteranno al consueto appuntamento con i fans.

La decisione del Biscione nasce dal desiderio di consentire ai tantissimi fans delle soap di trascorrere qualche ora in compagnia di parenti e amici, senza perdersi neppure un episodio dei loro serial preferiti.

Le vicende di Yildiz e Zeynep non andranno in onda quindi, né per Natale né a Santo Stefano.

Al tempo stesso però, a Cologno Monzese hanno pensato anche a coloro che trascorreranno le festività davanti alla TV, proponendo un palinsesto ricco e variegato.

Forbidden fruit si ferma: cosa vedremo al suo posto?

Sebbene in questi giorni i telespettatori che ogni pomeriggio si collegano alla rete ammiraglia Mediaset non troveranno ad attenderli Forbidden fruit, la programmazione di Canale 5 offrirà loro comunque un palinsesto molto ricco.

In entrambe le giornate a partire dalle 13:40, subito dopo il Tg 5, andranno in onda programmi musicali e film tipicamente natalizi. La giornata del 25 dicembre vedrà infatti “Il Volo – incanto di Natale” e – a seguire – “A passo di danza“. Il 26 invece, sarà “Il Concerto di Natale” ad aprire il pomeriggio di Canale 5, seguita da “La magia del Natale“.

Quando tornerà Forbidden fruit su Canale 5?

Quella di Natale e Santo Stefano sarà solo una sospensione temporanea, e i fans della dizi turca potranno ritrovare i loro beniamini ad attenderli già a partire da sabato 27 dicembre. Complice lo stop natalizio del programma “Amici di Maria” della De Filippi Forbidden fruit andrà in onda anche domenica 28.

Trame 27/28 dicembre Forbidden fruit

La ripresa del serial turco permetterà agli appassionati di scoprire quale sarà la reazione di Zeynep al trauma causato dal rapimento di Dundar. Abbiamo lasciato la protagonista sotto choc, dopo il gesto dell’ex: riuscirà a riprendere in mano le redini della sua vita?

Ebbene, possiamo anticiparvi che fortunatamente per lei, tutto sembrerà avviarsi verso un ritorno alla normalità. Mentre Yildiz si preparerà ad accogliere gli ospiti insieme ad Halit infatti, Zeynep si appresterà a raggiungere Alihan e sua sorella Zerrin insieme alla madre Asuman. Le due donne saranno infatti attese a una cena in famiglia. Attenzione però, perché se da un lato sembreranno risolti i problemi per Zeynep, dall’altro si faranno strada nuove tensioni. Proprio nella puntata domenicale infatti, scopriremo che Ender nasconderà qualcosa a Kaya, e questo non farà che accrescere le ostilità tra le due donne.