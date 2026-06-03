Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 6 al 12 giugno l’appuntamento è tutti i giorni in daytime, e il giovedì sera con episodi extra in prime time su Canale 5. Al centro delle trame troveremo una festa in maschera, organizzata in occasione del compleanno di Caner, alla quale prenderà parte un ospite del tutto inatteso. La festa, a tema “cattivi”, prenderà una piega inattesa quando si presenterà qualcuno che sicuramente rappresenta alla perfezione lo spirito della serata. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 6 al 12 giugno

Lila e Yigit annunciano con gioia la loro decisione di sposarsi, ricevendo l’approvazione di entrambe le famiglie, incluso Halit. La notizia riempie di entusiasmo amici e parenti, che poco dopo si riuniscono per celebrare il compleanno di Caner con una vivace festa in maschera a tema “cattivi”.

Tutti sfoggiano travestimenti a tema, ma nessuno di loro riesce a competere con l’ospite inatteso. Sahika si presenta alla festa – nonostante non sia stata invitata – dichiarando di rappresentare alla perfezione lo spirito della serata. E come darle torto?

Forbidden fruit, spoiler settimanali

Durante la festa, Yildiz e Kerim si esibiscono in un duetto che mostra la loro crescente sintonia. Sahika però, coglie l’occasione per creare tensioni e incomprensioni: da un lato cerca di dissuasere Asuman che Kerim sia un uomo poco affidabile e incline a corteggiare molte donne, mentre dall’altro insinua nella mente del CEO il dubbio che Yildiz potrebbe tornare con Halit.

La serata tuttavia scorre allegra, almeno fino a quando un episodio rovina l’atmosfera. Gli invitati scoprono infatti che le loro borse e i telefoni sono spariti. Inizialmente tutti sospettano che l’autrice dei furti sia Sahika, ma stavolta appare evidente che la dark lady non ha niente a che fare con l’accaduto.

Trame Forbidden fruit al 12 giugno

La crescente sintonia tra Kerim e Yildiz preoccupa più di una persona. Mentre Mert mette in guardia il suo “socio” dal rischio che il suo interesse per Yilmaz possa compromettere i loro progetti professionali, dall’altra Asuman osserva preoccupata la figlia, pensando che il suo futuro sarebbe senza dubbio più sicuro al fianco di Halit piuttosto che con Kerim. Asuman decide di parlare con Argun, per cercare di suscitare la sua gelosia, ma la situazione viene risolta dall’intervento di Sahika, che per proteggere il CEO afferma di avere con lui una relazione.

Nel frattempo le famiglie di Yigit e Lila si ritrovano per la tradizionale festa di fidanzamento. L’evento prevede il rito del caffé, e proprio questo rischia di trasformarsi in tragedia a causa di un malore di Yigit. Il futuro sposo si sente male dopo aver bevuto una preparazione particolarmente piccante realizzata da Yildiz, ignara del fatto che il ragazzo ha un’allergia. Tutto si risolve per il meglio e finalmente Kaya e Halit possono dare la loro benedizione ai rispettivi figli.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Le affermazioni di Sahika di avere una relazione con Kerim mettono in crisi Yildiz. La ragazza delusa, e Asuman – desiderosa di vederla riconciliarsi con Halit – le consiglia di fare una visita alla tomba di Telli Baba con Emir e Caner. Tutti e tre sono infatti alla ricerca di una svolta nella propria vita sentimentale, e quel luogo spirituale – che ha la fama di riuscire a esaudire i desideri di chi lo visita – appare ad Asuman come la meta ideale.

Sul piano lavorativo intanto, Kerim e Mert riescono a ottenere un importante successo. I due speran o di convincere Halit a concedere loro una maggiore autonomia all’interno della Holding.

Anche il legame tra Kerim e Yildiz si rafforza: lui le dimostra il suo affetto con una sorpresa e le rivela che con Sahika non c’è mai stata una vera relazione. La giovane Yilmaz appare sempre più determinata a seguire il suo cuore, e dare al loro amore un’opportunità. Il CEO appare disposto perfino a rinunciare al suo incarico in azienda per poter stare con lei. I loro piani vengono però stravolti dalle manipolazioni di Sahika, che riesce a convincere Ender di avere una relazione con l’uomo. La Celebi riferisce tutto a Yildiz. Quest’ultima si sente tradita e – in un impeto di rabbia – accetta di sposare Halit.